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Feijóo abre la puerta a una moción de censura pero pide a los socios que "muevan ficha"

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Madrid, 20 may (EFE).- El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha abierto este miércoles la puerta a una posible moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez después de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, aunque ha reclamado a los socios que "muevan ficha" porque depende de ellos que salga adelante.

Feijóo considera que la imputación a Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales por el caso de la compañía aérea Plus Ultra supone un antes y un después en la democracia española.

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En un acto organizado por el diario 'Expansión', el líder de la oposición ha dicho que él y su partido estarán "a la altura de las circunstancias" y, en declaraciones posteriores a medios, ha afirmado que ahora el PP tiene "la obligación de hacer todo lo posible para que cambie el Gobierno".

Una puerta que ya había abierto esta mañana en una conversación informal con la prensa, en la que ha afirmado que va a cumplir con su deber y va a hacer "todo lo posible" para que el Gobierno cambie cuando considere que ha llegado el momento.

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En las declaraciones a medios en el acto de 'Expansión', al que ha acudido tras la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Feijóo ha precisado que son los socios de Gobierno quienes deberían responder a la solicitud del líder de Vox, Santiago Abascal, quien el martes le pidió al PP que presente una moción de censura.

Quienes tienen que responder a esta pregunta, ha dicho, son los socios, que son quienes "están sosteniendo un Gobierno corrupto" y por lo tanto tienen que "mover ficha".

Los mismos socios que sacaron del Gobierno al Partido Popular en el año 2018 (la moción de censura a Mariano Rajoy), "hoy tienen los mismos motivos, elevados a la enésima potencia, para dejar caer al Gobierno".

Según el líder del PP, hace tiempo que le han preguntado sobre la moción de censura y el PP ha acertado en no registrarla todavía porque, al no tener la mayoría suficiente para que saliera adelante, habría sido una moción "para confirmar al Gobierno", algo "bastante infantil".

Pese a que las palabras de Feijóo abren la puerta a una hipotética moción de censura, fuentes del PP insisten en que esta siempre ha estado sobre la mesa y en que ahora no es momento de poner el foco en los populares, sino en Zapatero y en la izquierda.

Al PP le corresponde "disfrutar del viaje", apuntan estas fuentes, y ver a los socios de Gobierno asumiendo la "vergüenza" de apoyar a Sánchez.

 Pese a las peticiones de Vox, señalan, es el PP quien maneja los tiempos y quien decidirá qué hacer cuando llegue el momento.

En las próximas semanas, explican las fuentes, habrá novedades en los casos que afectan a la esposa del presidente, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez, y se conocerá la sentencia contra Ábalos en el caso mascarillas.

El propio Zapatero está llamado a declarar el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional, una fecha que será clave.

En su cara a cara con Sánchez en el Congreso, Feijóo le ha dicho que Zapatero no hubiera podido "delinquir" sin su Consejo de Ministros y que eso se ve después de leer el auto publicado del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

El partido de Feijóo rechazó el martes presentar ahora la moción ya que al PP siguen faltándole cuatro votos, como recordó en una rueda de prensa su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, quien dijo que la responsabilidad de actuar está en los socios de Gobierno de Sánchez. EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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