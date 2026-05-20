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La Guardia Civil traslada a la jueza de la dana que hallaron el primer cuerpo de un fallecido en Utiel sobre las 20.00 h

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La Guardia Civil de Utiel (Valencia) ha trasladado a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana que alrededor de las 20.00 horas del 29 de octubre fue cuando localizaron el primer cuerpo de un fallecido en la localidad como consecuencia del desbordamiento del río Magro.

Así lo señala en un informe el comandante del puesto tras la petición de la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana para que se le informe sobre cuándo tuvieron conocimiento del primer fallecido en Utiel, municipio en el que perdieron la vida seis personas y que registró el desbordamiento del río hacia el mediodía.

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En el escrito, el agente detalla que el 29O los agentes del Puesto de Utiel, debido a que gran parte del día se encontraban "metidos en el agua realizando rescates", no tenían medios de transmisión que los enlazaran con la Central Operativa de Servicios de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia ni con el Puesto de Mando Avanzado improvisado en la Compañía de Requena, ya que estuvieron trabajando en grupos separados, "auxiliados por gente de Utiel con maquinaria pesada para realizar los rescates".

Durante la realización de los rescates, en un momento "indeterminado, que pudiera ser alrededor de las ocho de la tarde", el Inspector Jefe de la Policía Local de Utiel, tras conseguir salir de una vivienda donde se había quedado aislado mientras realizaba un rescate, les informó de que en la calle Ramón y Cajal, en el número 20, cuando trataba de salir de la casa para incorporarse de nuevo a los grupos de rescate, había encontrado en la planta baja el cuerpo sin vida de uno de los moradores. "Esa es la primera comunicación real y veraz de que existen fallecidos en la localidad", concluye el agente.

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