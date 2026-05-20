Por qué es importante limpiar el cubo de la fregona y cómo hacerlo según los expertos

Un cubo de fregona morado con agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El suelo es una de las superficies de casa que más suciedad acumula a diario. El polvo, los restos de comida y las bacterias son responsables de ello y, para eliminarlos correctamente, es fundamental utilizar utensilios de limpieza en buen estado.

Sin embargo, muchas veces se presta atención a la fregona y se deja de lado el mantenimiento del cubo, donde se acumula el agua sucia después de cada uso. Aunque su función sea la de ayudar en la limpieza del suelo, el cubo de la fregona también debe ser limpiado después de utilizarlo.

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La humedad constante y el agua estancada pueden provocar malos olores e incluso favorecer la aparición de moho si no se limpia con frecuencia. Por eso, mantener el cubo limpio es especialmente importante.

Por qué debes limpiar el cubo de la fregona

La limpieza del cubo de la fregona es fundamental para evitar la acumulación de bacterias y malos olores en casa. Después de cada uso, en su interior quedan restos de suciedad y grasa que, con el paso del tiempo, pueden favorecer la proliferación de microorganismos.

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De hecho, organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten de que la humedad persistente favorece el crecimiento de bacterias y moho en el entorno doméstico. En la misma línea, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan mantener limpios y secos los utensilios de limpieza para evitar la acumulación de gérmenes.

Por lo tanto, si el cubo de la fregona acumula humedad y suciedad después de cada lavado, puede repercutir en nuestra salud con el siguiente uso. Además, esta falta de higiene no solo implica la presencia de microorganismos, sino también la pérdida de eficacia en la limpieza del hogar, ya que el agua utilizada puede contaminarse con residuos anteriores y volver a ensuciar las superficies en lugar de limpiarlas.

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Cómo limpiar el cubo de la fregona

Según explica Clim, empresa especializada en productos de limpieza, es esencial limpiar el cubo después de cada uso. Lo primero que se debe hacer es vaciarlo por completo y enjuagarlo con agua caliente para eliminar los restos de suciedad y detergente acumulados. Si es posible, se puede utilizar un chorro de agua con presión para arrastrar la mayor cantidad de residuos.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

A continuación, se recomienda llenarlo con agua caliente y añadir una pequeña cantidad de limpiador suave con pH neutro. Después, es importante frotar el interior con una esponja o cepillo, prestando especial atención a las paredes y al fondo, donde suele acumularse más suciedad y grasa.

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Una vez limpio, se debe aclarar de nuevo con agua caliente hasta que no queden restos de jabón ni suciedad. Por último, es importante escurrir bien el cubo y dejarlo secar al aire en un lugar ventilado, preferiblemente boca abajo, para evitar la acumulación de humedad. De esta forma, se reduce el riesgo de olores desagradables y la aparición de moho.

En cuanto al reemplazo del cubo de la fregona, se recomienda cambiarlo cuando presente grietas, deformaciones o malos olores que no desaparecen. En condiciones normales, su vida útil puede alargarse varios años si se mantiene correctamente.

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