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Jhonatan Narváez manda a Ecuador el triplete en el Giro, Eulalio sigue lìder

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Redacción deportes, 20 may (EFE).- El ecuatoriano Jonathan Narváez (UAE) se ha impuesto en la undécima etapa del Giro de Italia disputada entre Porcari y Chiavari, de 195 km, su tercer éxito en la presente edición, esta vez en duelo con el español Enric Mas (Movistar), segundo clasificado en una jornada que mantuvo con la maglia rosa al portugués Afonso Eulalio.

Narváez logró el triplete al superar al esprint a Mas con un tiempo de 4h.33.45, a una media de 42,7 km/hora. La tercera plaza fue para el italiano Diego Ulissi (Astana), a 8 segundos. El pelotón principal entró a 3.23.

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La clasificación general no sufre cambios y mantiene un día más con la maglia rosa a Afonso Eulalio, seguido de Jonas Vingegaard a 27 segundos y el neerlandés Thymen Arensman a 1.57.

Este jueves se disputa la duodécima etapa entre Imperia y Novi Ligure, de 175 km. EFE

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