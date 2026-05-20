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Trejo: "Lo importante es salir campeón, lo de menos es quién levante la copa"

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Madrid, 20 may (EFE).- Oscar Trejo, mediapunta argentino del Rayo Vallecano, declaró este miércoles que afrontan la final de la Liga Conferencia frente al Crystal Palace con la sensación de lograr "algo histórico" y dijo que lo "importante es salir campeón y lo de menos quién levante la copa".

Trejo, de 38 años y natural de Santiago del Estero, termina su décima temporada en el Rayo Vallecano, con el que ha disputado hasta el momento 334 partidos oficiales y es el sexto jugador y el primer extranjero con más encuentros en la historia del club por detrás de Jesús Diego Cota (458), Miguel Uceda (429), Miguel Ángel Sánchez Muñoz 'Míchel' (425), Félix Bardera 'Felines' (405) y Ángel Alcázar (346).

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"Esto es una vuelta a la página porque llevo veinte años en España y es como si hubieran pasado dos o tres. Llegar al último día con una final es un final soñado. Si entrar en una competición europea para muchos de nosotros es un logro importante, imagina competir una final con tu gente, tu familia y en un estadio y con una atmósfera así. Nosotros no estamos acostumbrado a ese tipo de escenarios", dijo Trejo, en el 'Día de medios' del club.

"Esto es como a un niño al que le dan un juguete nuevo, que quiere disfrutarlo mucho y jugar. Con esa sensación vamos (a Leipzig), con ganas de conseguir algo histórico", comentó el jugador argentino, que desveló que "conseguir la permanencia" en la Liga española les ha permitido "disfrutar más" de la experiencia europea.

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"Queríamos salvarnos para tomar otra dimensión. Esta semana es la primera sin dos partidos y lo estamos disfrutando mucho. Llegamos antes, nos vamos más tarde y lo estamos disfrutando mucho. Creo que a partir del martes cambiará la cosa y seguramente los nervios aparecerán", señaló.

La unión, la cercanía y la complicidad que existe en el vestuario del Rayo son algunas de las claves del éxito del equipo, que está pulverizando récords en los 102 años de la historia del club.

"Nos conocemos demasiado entre nosotros. Las mujeres y los hijos tienen una amistad grande y eso te hace las cosas más fáciles. Es bonito llegar a trabajar en un sitio en el que te sientes bien, cómodo y conoces a la gente. Eso es lo más importante y lo que hace que el grupo tire para adelante", manifestó.

El 'Chocota' Trejo es uno de los jugadores más queridos por la afición del Rayo. En el último partido contra el Villarreal le brindaron un bonito homenaje y por eso la afición le pide que si ganan la Liga Conferencia sea él quién levante la copa.

"Me lo dicen mis compañeros que levante la copa. Primero vamos a llegar, poder ganar, salir campeón y lo de menos es quién levante la copa. Estamos con muchas ganas porque una de las cosas buenas es que no somos favoritos. Vamos con ganas y con ilusión. El equipo ha demostrado grandes gestas en los últimos años y ojalá podamos con ésta, que seguramente va a ser dura", apuntó.

La final de la Liga Conferencia también podría ser el último partido en el banquillo de Iñigo Pérez, que no ha renovado con el club.

"Muchas opciones pasan por este partido. De ver cómo nos ha agarrado hace dos años, poder llegar a una final, poder ganarla y que el año que viene estemos otra vez en Europa es un aliciente muy bueno como para que se pueda quedar y el club tenga un buen proyecto trayendo buenos jugadores", manifestó.

"Iñigo tiene mucha importancia en el proceso que hemos tenido. Cuando un jugador no cree o no confía, no sigue en el mensaje y si te das cuenta desde que llegó hace dos años ha ido bien. Eso es porque tiene poder de atracción, un poder de hacer creer a la gente lo buena que es con trabajo. Se merece todo lo que está consiguiendo y le queda una carrera enorme y vaya donde vaya o esté donde esté lo va a seguir demostrando", concluyó. EFE

(foto)(vídeo)

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EFE

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