Joan Garcia: "La exigencia del Barça es la más parecida a la de un Mundial; estoy listo"

Xavi Serrano/Víctor Martí

Barcelona, 19 may (EFE).- El meta Joan Garcia (Sallent de Llobregat, 2001), el mejor portero de LaLiga con quince porterías a cero durante el curso y a punto de conseguir el trofeo Zamora, asegura sentirse preparado para jugar el próximo Mundial con España, después de los éxitos conseguidos en su estreno con el Barça: LaLiga y la Supercopa de España.

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"Cuando juegas la 'Champions' o con el Barça, la exigencia es la más parecida a la de un Mundial. Que el seleccionador te vea en partidos de esta exigencia ayuda a que tome la decisión", comenta el portero catalán en una entrevista con EFE en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Tras estrenarse el pasado 31 de marzo con la selección absoluta en el amistoso entre España y Egipto disputado en el RCDE Stadium, Joan Garcia admite que desde entonces no ha hablado con el seleccionador Luis de la Fuente, pero confía en que su nombre esté en la lista que el técnico riojano anunciará el lunes 25 de mayo.

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"Para un futbolista, ir al Mundial representando a su país es lo máximo. Siento muchísima ilusión, ojalá sea así", comenta.

Internacional en categorías inferiores, Joan Garcia coincidió con De la Fuente en la selección sub-21 y fue suplente en el equipo que ganó el oro olímpico en París 2024 bajo la dirección de Santi Denia. Candidato perenne en las quinielas para la selección, la primera llamada de la absoluta llegó en el último parón previo al Mundial.

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Pese a esta breve experiencia con el bloque campeón de la última Eurocopa, el portero considera que "la identidad de la selección va muy acorde con la del Barça", pues en ambos casos "siempre quieren ser protagonistas con el balón, crear ocasiones y ser ofensivos", y que estas similitudes "ayudan a la adaptación".

"Con jugadores tan buenos es fácil entenderse. Con suerte habrá muchos jugadores del Barça, pero también hay muy buenos jugadores de otros equipos. Juegue quien juegue, es muy fácil entenderse. El seleccionador ha hecho un muy buen trabajo para crear una identidad y una idea clara. Todo el grupo sabe lo que hay que hacer. Eso es bueno y positivo", analiza.

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Además, Joan Garcia destaca la "muy buena" acogida por parte del vestuario y coincide con De la Fuente al señalar la convivencia como un aspecto clave para el rendimiento de la selección en el Mundial.

"Hay un grupo buenísimo, con muy buena gente. Tenía la suerte de conocer a muchos que llevaban tiempo en ese grupo. Incluso los que no conocía me acogieron muy bien y creo que ser una familia es algo importantísimo en una competición como el Mundial. Al estar tantos días juntos, la convivencia es muy importante", reflexiona.

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El guardameta del Barcelona no escatima en elogios hacia el trío de arqueros habitual con De la Fuente. De David Raya (Arsenal) destaca que es "activo" y "ayuda al equipo en muchas facetas, no solo en la portería"; considera a Álex Remiro (Real Sociedad) "el mejor portero español en el juego de pies", más allá de alabar sus "muy buenos reflejos"; y de Unai Simón (Athletic Club) reivindica "la calma que transmite al equipo con balón".

Por otra parte, Joan Garcia acepta con naturalidad que España es una de las favoritas para ganar el Mundial: "La gente puede pensar que eso puede meter más presión, pero yo lo veo al revés, es algo positivo. Es saber que desde fuera te ven como un rival peligroso".

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Y al ser preguntado sobre qué deben esperar los aficionados de La Roja en el torneo, la respuesta es clara: "Una selección que va a ser protagonista en todos los partidos, que va a intentar ser muy ofensiva, someter y ser superior a cualquier rival. A partir de ahí, competir mucho, con mucha confianza en que tenemos a los mejores jugadores del Mundial e intentar hacer cosas muy bonitas". EFE

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(foto)(vídeo)