Los dos asesinados en Oviedo son la hermana y el cuñado del detenido

Oviedo, 19 may (EFE).- Las dos personas asesinadas la pasada madrugada en una vivienda de Oviedo son la hermana y el cuñado del detenido, según ha confirmado este martes la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra.

En declaraciones a los periodistas, Lastra ha apuntado que la Policía Científica y la Policía Judicial han asegurado el escenario de este doble homicidio para desarrollar la investigación, mientras que los cuerpos han sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Asturias para la práctica de la autopsia. EFE

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