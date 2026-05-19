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El 'Bicho' que debutó con Sergio Ramos: "Es un ganador nato; su proyecto es ambicioso"

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Sevilla, 19 may (EFE).- Juanjo 'Bicho' Bezares, entrenador gaditano que ha hecho historia al frente del Lincoln gibraltareño, ha asegurado este martes que Sergio Ramos, junto al que debutó en Primera división y que negocia la compra del Sevilla, "es un ganador nato" cuyo "proyecto" para el club hispalense "va a ser ambicioso".

Juanjo Bezares coincidió con Sergio Ramos en el filial sevillista y ambos debutaron el mismo día en el primer equipo: el 1 de febrero de 2004 en Riazor ante el Deportivo (derrota por 1-0) de la mano de Joaquín Caparrós.

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Fue su único partido con el Sevilla de un futbolista que jugó casi 150 encuentros con el Cádiz, además de militar en la Balompédica Linense, el Gimnástico de Tarragona y el Villanovense, entre otros clubes, antes de convertirse en el primer entrenador que llevó a un club gibraltareño a una fase de liguilla de un torneo continental.

Bezares ha manifestado, en declaraciones a EFE, que "el fútbol es caprichoso y puede pasar cualquier cosa, pero la llegaba de Sergio (Ramos) al Sevilla va a ser un boom porque va a intentar hacer un proyecto fuerte, acorde a lo que merece el sevillismo", y está convencido de que "mirará la cantera porque él se ha criado ahí".

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El técnico de Guadiaro está "seguro de que querrá mejorar mucho esa parcela" e imagina a su excompañero "muy ilusionado, porque es un sevillista que puede ser presidente de su equipo", así que no tiene "dudas de que su proyecto será muy ambicioso" y espera "que el sevillismo lo pueda disfrutar".

Juanjo Bezares resaltó, por otro lado, "la experiencia fantástica en el Lincoln" esta temporada, que "sólo por el 'gol-average' no" se clasificó "para las eliminatorias directas de la 'Conference League'" en la primera vez que un club gibraltareño superaba las fases preliminares de un torneo continental.

Para el técnico andaluz, que ha dejado el banquillo del club llanito para ocupar un cargo en la dirección deportiva, "la guinda fue cómo el equipo se comportó en esa competición", sobre todo ante el Legia de Varsovia y el Lech Poznan, el campeón polaco, que perdió 2-1 en Gibraltar".

Bezares asume la complicación de "jugar aquí contra jugadores amateur y el jueves hacerlo con equipos de un nivel muy superior", por lo que esa "campaña en 'Conference' refleja el buen trabajo realizado. Ha sido una experiencia muy bonita" porque "competir en Europa te obliga a aprender a base de porrazos".

"Me queda mucho para aprender, me tienen que dar más palos para mejorar porque uno se curte en el error. Ahora, he pasado a los despachos, me adapto a todo. Me gusta tener esa relación con el futbolista. Estoy fuera del campo, pero encima de ellos", ha subrayado Juanjo Bezares. EFE

lhg/agr/og

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EFE

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