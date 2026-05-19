Roberto Íñiguez: "Estoy muy orgulloso de seguir representando este equipo"

Girona, 19 may (EFE).- El entrenador del Spar Girona, Roberto Íñiguez, ha admitido después de renovar su contrato hasta 2027 con la entidad gerundense, que se siente muy agradecido al club por la confianza y "muy orgulloso de seguir representando un equipo, una afición y una ciudad que son muy especiales" para él.

En unas declaraciones distribuidas por el club, el técnico vitoriano ha afirmado que quiere "aportar todo lo posible" desde su posición para el proyecto "siga creciendo y se siga consolidando".

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También ha reconocido que el Girona tiene "mucho trabajo" este verano porque la plantilla tendrá "muchos cambios por diferentes condicionantes".

En este sentido ha confirmado que "muchas jugadoras" van a salir porque tienen ofertas muy superiores a lo que puede llegar el Girona y ha asegurado que la configuración y la planificación de la plantilla es clave este verano, "más que nunca".

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"No debemos perder nuestra esencia: hemos sido un equipo atractivo y tenemos que seguir jugando un baloncesto alegre, dinámico. Siempre con humildad, pero con la ambición de competir por todo y contra todos", ha afirmado Íñiguez.

El club gerundense ha hecho oficial este martes la baja de la exterior estadounidense Arica Carter, uno de los primeros movimientos del mercado de verano. EFE

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