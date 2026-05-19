Cayetano García de la Borbolla: "No ha sido una medalla esperada"

Sevilla, 19 may (EFE).- El palista andaluz Cayetano García de la Borbolla ha manifestado este martes que "la plata" en la prueba C4 500 metros ganada en la etapa de la Copa del Mundo de Brandeburgo (Alemania) "no era una medalla esperada", ya que se ha logrado con "un barco montado a última hora".

Tano García tripuló el bote español junto a su compañero habitual en C2, Pablo Martínez, el gallego Pablo Graña y un tercer licenciado del Club Náutico de Sevilla, Ricardo Domínguez, y ha asumido, en declaraciones a EFE, que "era una medalla que no entraba en los planes" puesto que la regata "no se había preparado muy bien".

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"La suerte fue que tres de los cuatro integrantes del barco éramos del mismo club y hemos montado en los entrenamientos a Ibai Tolosa en el sitio Pablo Graña para compenetrarnos más. No hemos podido entrenar, así que estoy muy contento porque ha sido como una resurrección para mí después de este parón, desde que en 2024 no pude clasificarme para París", ha añadido el piragüista sevillano.

El campeón mundial en 2022 informó de que él es "el único de los tres sevillano que está confirmado como miembro del C4" español para el Campeonato del Mundo de agosto en Poznan (Polonia), por lo que ya va a "empezar entrenar muy duro" para "intentar ganar el oro" en una modalidad que no será olímpica en Los Ángeles 2028. EFE

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