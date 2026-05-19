El tribunal de Kitchen sigue oyendo las declaraciones al juez de un comisario implicado

Madrid, 19 may (EFE).- El tribunal que juzga el caso Kitchen, la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, continúa este martes escuchando audios presentados como pruebas en la causa y en concreto, sigue oyendo las declaraciones en instrucción de un comisario implicado.

La Audiencia Nacional ya reprodujo este lunes la primera declaración que hizo ante el juez instructor el comisario Enrique García Castaño en enero de 2019 y este martes expondrá las siguientes declaraciones, que incluyen confesiones de este agente, que estuvo imputado hasta que fue eximido de la causa por motivos de salud.

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En su primera comparecencia ante el juez, García Castaño eximió al que en la época investigada, entre 2013 y 2015, era número dos de Interior, Francisco Martínez, pero en sucesivas declaraciones confesó e implicó al secretario de Estado en esta presunta operación supuestamente orquestada por la cúpula de Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy.

Este lunes la Sala ha escuchado la precuela de la confesión, pues este comisario llegó a declarar que el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, fue captado como confidente y en una ocasión facilitó durante unas horas varios dispositivos propiedad del extesorero, cuyo contenido fue clonado y cuya copia entregó en un 'pendrive' a Martínez.

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Es parte de lo que quien fuera jefe de la Unidad Central Operativa (UCAO), apodado El Gordo o Big, sostuvo en instrucción, una fase en la que también insistió en que esta operación tenía como objetivo localizar cuentas del extesorero o a sus testaferros.

En su declaración en instrucción, este comisario también sostuvo que el excomisario José Manuel Villarejo tenía contactos para informar al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de sus operaciones o que fue Francisco Martínez quien le encargó hacerse con discos duros con la contabilidad del PP de forma paralela al encargo del director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino, también acusado.

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También se refirió a un local de la familia Bárcenas, al relatar que en una ocasión el chófer le dio una clave incorrecta para entrar y tuvo que decirle a una trabajadora del portal que le había "mandado" la mujer del extesorero, Rosalía Iglesias, pero que no le abría la "llave" y allí, dijo, "no había nada".

Tras la reproducción de estas declaraciones, el tribunal escuchará otros audios que obran en la causa, como los incautados a Villarejo en los que este sostiene, por ejemplo, que la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal le debía "100.000 pavos más los gastos"" o alude a "El Asturiano", como apodaba, según los investigadores, al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. EFE

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