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115-122. Wembanyama pone el miedo en el cuerpo de los Thunder

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Washington, 18 may (EFE).- Los San Antonio Spurs derrotaron este lunes a los Oklahoma City Thunder por 115-122 en el primer partido de las finales del Oeste, en un serio aviso del francés Victor Wembanyama (41 puntos y 24 rebotes) a los vigentes campeones de la NBA.

Fue el pistoletazo de salida de unas finales que apuntan a épicas tras lo visto en este primer partido, entre los dos mejores equipos de la liga, que dominaron la temporada regular con 64 y 62 victorias, respectivamente.

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Wembanyama, mejor defensa del año, le ganó claramente la partida a Shai Gilgeous-Alexander, elegido como el jugador más valioso de la liga por segundo año consecutivo, un MVP anunciado anoche por la NBA y que el canadiense ofreció hoy al Paycom Center.

A los 41 puntos y 24 rebotes de 'Wemby', Gilgeous-Alexander solo pudo responder con 24 puntos y 12 asistencias.

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Los Thunder estaban avisados. Los Spurs ya habían ganado dos veces esta temporada en Oklahoma City; de hecho, San Antonio les había derrotado en cuatro de sus cinco enfrentamientos, lo que llevó a Gilgeous-Alexander a reconocer que eran un mejor equipo.

La de este lunes fue la quinta victoria de los Spurs sobre los Thunder en seis partidos, un auténtico golpe de autoridad.

Pese a ese historial, los Thunder se vieron sorprendidos desde el inicio del partido, quizás acusando falta de ritmo o de competitividad durante un inicio muy cómodo de 'playoff'.

Oklahoma City llegaba tras una larga semana de descanso después de despachar a Los Ángeles Lakers por 4-0, el mismo resultado que obtuvieron frente a los Phoenix Suns en la primera ronda.

En cambio, los Spurs, casi sin descanso, necesitaron seis partidos para deshacerse de los Minnesota Timberwolves hace solo 72 horas.

Además, mientras los Thunder recuperaron a Jalen Williams, ausente de casi todo el 'playoff' por una lesión en los isquiotibiales, los Spurs perdieron a De'Aaron Fox por un esguince en el tobillo, dejando la dirección del equipo en los jóvenes Dylan Harper y Stephon Castle.

Harper terminó con 24 puntos, 11 rebotes y 7 robos, mientras que Castle aportó 17 puntos y 11 asistencias, aunque tuvo 11 pérdidas.

Para los Thunder, Williams contribuyó con 26 puntos en su retorno, aunque su mejor jugador fue Alex Caruso, que mantuvo a Oklahoma City en la pugna hasta forzar dos prórrogas. Caruso terminó con 31 puntos.

Los Spurs dominaron prácticamente todo el partido, aunque nunca con ventajas superiores a los 10 puntos.

Los Thunder, expertos en los finales apretados, aprovecharon ese corto margen para forzar un final de infarto, en el que llegaron a ponerse por delante a falta de menos de dos minutos con un triple de Caruso.

Pero los Spurs, inexpertos pero descarados, no se dejaron abrumar por el campeón ni por el ambiente ensordecedor del Paycom Center, y mantuvieron el pulso durante dos prórrogas épicas.

San Antonio tuvo la última posesión tanto del tiempo reglamentario como de la primera prórroga, pero un tapón de Chet Holmgren a Wembanyama y una mano de Alex Caruso retrasaron la victoria visitante.

En la segunda prórroga, Wembanyama con 9 puntos y Harper con 5 derrumbaron a los Thunder poniendo el 1-0 en el Oeste. EFE

(foto)

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EFE

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