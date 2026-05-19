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Ana Obregón desvela si retomará sus posados de verano en Mallorca: “Nunca se sabe”

La bióloga y actriz zanja la polémica sobre la continuidad de su tradicional apertura de la temporada estival en las revistas del corazón

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Ana Obregón zanja la polémica sobre sus posados veraniegos. / Europa Press - José Ramón Guisado
Ana Obregón zanja la polémica sobre sus posados veraniegos. / Europa Press - José Ramón Guisado

La presentadora y bióloga Ana Obregón ha dejado en el aire la posibilidad de volver a protagonizar sus tradicionales posados veraniegos, una cita habitual en las portadas de revistas cada temporada estival. La intérprete ha respondido con ironía al ser preguntada sobre sus planes para este verano, asegurando que descartaba completamente la opción de hacerlo en un crucero y reconociendo que por el momento no hay decisión tomada respecto a su visita a Mallorca, su destino predilecto de vacaciones. Desde ElPeriódico.com recogen que la propia Ana Obregón ha afirmado: “Desde luego te voy a decir una cosa, en un crucero no me voy”.

Ana Obregón, cuya vinculación con los posados de verano en portadas de revistas como Hola supera los 30 años, ha señalado ante la prensa que no hará un posado en un crucero y que, aunque Mallorca ha sido tradicionalmente su refugio estival, este año tampoco tiene claro si mantendrá la costumbre. En declaraciones recogidas por Europa Press, la actriz ha sido preguntada directamente si los posados han llegado a su fin, a lo que ha respondido: “Yo creo que sí, pero bueno, nunca se sabe. No lo sé”.

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Qué se sabe sobre el futuro de los posados veraniegos de Ana Obregón

La relación de Ana Obregón con los posados veraniegos tiene una larga trayectoria en la prensa del corazón en España, iniciada hace más de tres décadas. La actriz y presentadora se ha convertido en protagonista habitual de portadas estivales, especialmente en la revista Hola, donde sus apariciones en bañador marcan tradicionalmente el inicio del verano. Sin embargo, los últimos años han estado señalados por circunstancias personales difíciles, como la pérdida de su hijo Aless y la de sus padres. Pese a ello, mantuvo la tradición y, en 2022, destinó la compensación económica de su posado a la fundación que lleva el nombre de su hijo y apoya la investigación contra el cáncer, según especifica 20 Minutos.

En sus declaraciones más recientes ante los medios, Obregón ha dejado entrever que la decisión sobre realizar un nuevo posado este verano aún está en proceso y no está tomada. En concreto, ha confirmado que en ninguna circunstancia optará por un crucero como marco para sus vacaciones o para futuros posados, declaración reiterada en todos los medios: “No me veréis hacer un posado en un crucero nunca”.

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Desde 2023, tal y como detalla 20 Minutos, Ana Obregón ha apostado por compartir estas sesiones junto a su nieta Ana Sandra, manteniendo visible la continuidad de la tradición en su vida familiar. No obstante, en 2026, la protagonista aún no ha clarificado su decisión, sembrando la incertidumbre sobre si repetirá el posado en Mallorca o si, por el contrario, pondrá punto final a una de las costumbres más icónicas del verano mediático español.

El fin de la polémica con Yolanda Ramos: “Es todo falso”

La atención mediática en torno a Ana Obregón se ha visto recientemente alimentada, además, por la polémica generada a raíz de comentarios de Yolanda Ramos, que algunos medios interpretaron como relacionados con los históricos posados de la actriz. Yolanda Ramos contactó con Obregón para aclarar que sus manifestaciones habían sido sacadas de contexto y que no existía ningún conflicto real. Ante esta aclaración, Obregón resolvió el asunto dando por zanjada cualquier controversia y afirmó: “Es todo falso, a ver, ella no ha dicho nada, me llevo de cine con ella”, junto con “Yo la adoro, me hace mucha gracia si te digo la verdad, y nos llevamos muy bien”.

Entrevista a Ana Obregón.

La comunicadora ha insistido en la buena relación existente entre ambas y ha evitado alimentar más titulares relacionados con esta polémica. Ni la actriz ni la prensa han conseguido esclarecer si este 2026 supondrá la despedida del posado veraniego de Ana Obregón o si la tradición continuará: “Nunca se sabe”.

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