Espana agencias

Wembanyama: "Ha sido pura determinación"

Guardar
Google icon

Washington, 18 may (EFE).- Victor Wembanyama aseguró este lunes que la victoria por 115-122 de los San Antonio Spurs frente a los Oklahoma City Thunder en el primer partido de las finales del Oeste fue fruto de "pura determinación", tanto del pívot francés como de sus compañeros.

"No lo sé ni yo. Es la primera vez que estamos en una situación así… Ha sido pura determinación. Lo que hiciera falta para ganar esta noche. La verdad es que no estaba pensando demasiado", dijo Wembanyama en declaraciones a pie de pista, preguntado por lo que hizo falta para llevarse el triunfo.

PUBLICIDAD

Wembanyama firmó una actuación estelar con 41 puntos y 24 rebotes, haciendo pequeño a la estrella de los Thunder y MVP de la NBA por segunda temporada consecutiva, Shai Gilgeous-Alexander, que se quedó en 24 puntos.

Pese a la euforia por el triunfo, 'Wemby' se mostró cauto ante una serie que se presume larga y épica: "Ganar un partido significa algo, pero no lo significa todo".

PUBLICIDAD

Thunder y Spurs disputarán este miércoles el segundo de la serie en busca de un lugar en las Finales de la NBA. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Toledo, sede de la cita europea de Interpol: 50 países refuerzan alianzas contra el delito

Infobae

El rey inicia este martes su primer viaje oficial a Canadá, junto al vicepresidente Cuerpo

Infobae

115-122. Wembanyama pone el miedo en el cuerpo de los Thunder

Infobae

El tribunal de Kitchen sigue oyendo las declaraciones al juez de un comisario implicado

Infobae

El Supremo debate si un padre está legitimado para recurrir la eutanasia de su hijo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Andalucía sitúa al PP de Feijóo ante un dilema clave para las próximas elecciones generales condicionado por los pactos con Vox en las comunidades

Andalucía sitúa al PP de Feijóo ante un dilema clave para las próximas elecciones generales condicionado por los pactos con Vox en las comunidades

El PSOE constata el fracaso de la fórmula de los ministros candidatos: la apuesta de Sánchez no logra movilizar al electorado

Vox “condicionará” al PP en Andalucía para formar gobierno: “Nuestra responsabilidad es ejercer la fuerza”

Estas son las primeras imágenes de los trenes automáticos que circularán por la Línea 6 del Metro de Madrid en 2027

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: Sánchez defiende la sanidad pública universal y ataca el concepto de “prioridad nacional” de Vox

ECONOMÍA

Bronco: el coche que fabricará Ford en Valencia y asegura el futuro de la plantilla

Bronco: el coche que fabricará Ford en Valencia y asegura el futuro de la plantilla

El 47% de los hogares que viven de alquiler en España necesitaría al menos 40 años para ahorrar la entrada de una vivienda

Intentar echar a un inquilino puede acabar con el casero en la cárcel: amenazar o cambiar la cerradura pueden considerarse coacciones

Los técnicos de Hacienda rebajan a casi 35 millones de euros la devolución a Shakira: estos son los 20 días clave por los que se libra de la multa

Prohibir a los ‘fondos buitre’ comprar viviendas y frenar la adjudicación ‘a dedo’ de pisos protegidos, a debate en el Congreso

DEPORTES

Dani Carvajal, ‘el pitbull de Leganés’ dice adiós al Real Madrid: de poner la primera piedra en Valdebebas a las seis Champions de blanco

Dani Carvajal, ‘el pitbull de Leganés’ dice adiós al Real Madrid: de poner la primera piedra en Valdebebas a las seis Champions de blanco

Enrique Riquelme, listo para presentarse a las elecciones del Real Madrid: “En dos o tres días decidiré si me presento; el aval ya lo tengo, por supuesto”

El mensaje de Marc Márquez a su hermano Álex tras el brutal accidente durante el GP de Cataluña: “Hoy solo doy gracias”

Qué puede hacer Florentino y que no antes de las elecciones a la presidencia del Real Madrid: del posible fichaje de Mourinho a la renovación de Vinicius

Los partidos que podría perderse Lamine Yamal del Mundial 2026: el jugador todavía se encuentra en proceso de recuperación de su lesión en el bíceps femoral