Wembanyama: "Ha sido pura determinación"

Washington, 18 may (EFE).- Victor Wembanyama aseguró este lunes que la victoria por 115-122 de los San Antonio Spurs frente a los Oklahoma City Thunder en el primer partido de las finales del Oeste fue fruto de "pura determinación", tanto del pívot francés como de sus compañeros.

"No lo sé ni yo. Es la primera vez que estamos en una situación así… Ha sido pura determinación. Lo que hiciera falta para ganar esta noche. La verdad es que no estaba pensando demasiado", dijo Wembanyama en declaraciones a pie de pista, preguntado por lo que hizo falta para llevarse el triunfo.

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Wembanyama firmó una actuación estelar con 41 puntos y 24 rebotes, haciendo pequeño a la estrella de los Thunder y MVP de la NBA por segunda temporada consecutiva, Shai Gilgeous-Alexander, que se quedó en 24 puntos.

Pese a la euforia por el triunfo, 'Wemby' se mostró cauto ante una serie que se presume larga y épica: "Ganar un partido significa algo, pero no lo significa todo".

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Thunder y Spurs disputarán este miércoles el segundo de la serie en busca de un lugar en las Finales de la NBA. EFE