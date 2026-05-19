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Yolanda Díaz continúa su visita a China con una agenda política y sindical

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Pekín, 19 may (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, continúa este martes su visita oficial a China con una agenda en Pekín centrada en contactos políticos y sindicales, un día después de reunirse con el vicepresidente chino, Han Zheng, y de defender en la capital china un comercio más equilibrado entre Pekín y la Unión Europea.

Según la agenda difundida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Díaz tiene previsto reunirse este martes con Ma Hui, viceministro del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante), y con Yang Yudong, vicepresidente de la Federación Nacional de Sindicatos de China.

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La vicepresidenta española inició el lunes una visita de tres días al gigante asiático, apenas un mes después del viaje oficial del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a Pekín, que China calificó de "exitoso" y que, según las autoridades chinas, dejó "nuevos consensos" para el desarrollo futuro de las relaciones bilaterales.

Durante su primer día en China, Díaz mantuvo un encuentro con Han, ante quien subrayó el interés de España en estrechar relaciones con Pekín y en intensificar los lazos bilaterales.

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La visita de la titular de Trabajo tiene un marcado carácter económico e institucional e incluyó también reuniones con la presidenta de la Federación de Cooperativas de Suministro y Comercialización de China, Wang Yuyan, y con el presidente del grupo empresarial CITIC, Xi Guohua, además de encuentros con otros altos cargos chinos.

Díaz asistió asimismo a la inauguración de la IV Cumbre Global de Promoción del Comercio y la Inversión, organizada por el Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional, con un discurso en el que defendió un multilateralismo "mejor" y "más justo" y abogó por reducir el déficit comercial de la Unión Europea con China.

La vicepresidenta sostuvo que el comercio en el que "solo gana una de las partes" genera malestar social y puede alimentar movimientos "populistas y proteccionistas", al tiempo que llamó a mantener el diálogo para avanzar hacia una relación comercial "más equilibrada y sostenible", como ya hiciera Sánchez durante su reciente viaje al gigante asiático. EFE

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EFE

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