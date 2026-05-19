Ante el juez el exjefe de la UDEF en Madrid investigado por dar cobertura al narco

Madrid, 19 may (EFE).- Semanas después de que la Audiencia Nacional revocase su procesamiento por colaborar con el narcotráfico, el exjefe de la UDEF en Madrid Óscar Sánchez comparece ante el juez de forma voluntaria en una causa en la que denuncia que los investigadores han "ocultado pruebas" que mostrarían que está viciada de origen.

Óscar Sánchez, que fue inspector jefe de Delitos Económicos de la Brigada de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid, fue detenido en noviembre de 2024 en una operación en la que los agentes descubrieron que tenía ocultos más de 20 millones de euros en paredes o techos de sus casas y en su puesto de trabajo.

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Desde entonces se encuentra en prisión provisional, investigado ante los indicios de que cooperó "estrechamente" con una red de narcotráfico a la que se atribuye la introducción en España de más de 73 toneladas de cocaína en 39 contenedores entre 2020 y 2024. El juez cree que el policía daba cobertura a la trama y garantizaba su impunidad a cambio de mordidas que cifra en 32,6 millones de euros.

Indicios que llevaron al juez Francisco de Jorge a procesar a este mando policial y a otros implicados, como el presunto líder, Ignacio Torán, si bien recientemente la Sala de lo Penal revocó esta decisión en atención a un recurso de la Fiscalía Antidroga que veía prematuro el procesamiento.

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La Sala subrayó las importantes diligencias de investigación que quedan por completar en la causa, varias de alcance internacional, que podrían apuntalar los indicios de blanqueo de los cuantiosos beneficios del tráfico de drogas que se imputan a la red.

Continúan, por tanto, las pesquisas contra todos los investigados en una causa en la que este martes Óscar Sánchez prestará declaración por videoconferencia desde prisión.

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Hace meses que solicitó hacerlo en un escrito en el que dijo querer explicar "las circunstancias" de la intervención de 1.605 kilos de cocaína oculta en cajas de piñas huecas en el puerto de Algeciras en mayo de 2021.

Esta incautación supuso la génesis del procedimiento, en el que en octubre de 2024 las Fuerzas de Seguridad lograron intervenir 13 toneladas de cocaína en el mismo puerto.

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Además de al exjefe de la UDEF en Madrid, el magistrado escuchará a un abogado presuntamente implicado en la estructura internacional de blanqueo de capitales que el considerado líder de la red, Ignacio Torán, habría desplegado en Panamá, y a quien los investigadores consideran su testaferro.EFE