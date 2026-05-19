Espana agencias

Ante el juez el exjefe de la UDEF en Madrid investigado por dar cobertura al narco

Guardar
Google icon

Madrid, 19 may (EFE).- Semanas después de que la Audiencia Nacional revocase su procesamiento por colaborar con el narcotráfico, el exjefe de la UDEF en Madrid Óscar Sánchez comparece ante el juez de forma voluntaria en una causa en la que denuncia que los investigadores han "ocultado pruebas" que mostrarían que está viciada de origen.

Óscar Sánchez, que fue inspector jefe de Delitos Económicos de la Brigada de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid, fue detenido en noviembre de 2024 en una operación en la que los agentes descubrieron que tenía ocultos más de 20 millones de euros en paredes o techos de sus casas y en su puesto de trabajo.

PUBLICIDAD

Desde entonces se encuentra en prisión provisional, investigado ante los indicios de que cooperó "estrechamente" con una red de narcotráfico a la que se atribuye la introducción en España de más de 73 toneladas de cocaína en 39 contenedores entre 2020 y 2024. El juez cree que el policía daba cobertura a la trama y garantizaba su impunidad a cambio de mordidas que cifra en 32,6 millones de euros.

Indicios que llevaron al juez Francisco de Jorge a procesar a este mando policial y a otros implicados, como el presunto líder, Ignacio Torán, si bien recientemente la Sala de lo Penal revocó esta decisión en atención a un recurso de la Fiscalía Antidroga que veía prematuro el procesamiento.

PUBLICIDAD

La Sala subrayó las importantes diligencias de investigación que quedan por completar en la causa, varias de alcance internacional, que podrían apuntalar los indicios de blanqueo de los cuantiosos beneficios del tráfico de drogas que se imputan a la red.

Continúan, por tanto, las pesquisas contra todos los investigados en una causa en la que este martes Óscar Sánchez prestará declaración por videoconferencia desde prisión.

Hace meses que solicitó hacerlo en un escrito en el que dijo querer explicar "las circunstancias" de la intervención de 1.605 kilos de cocaína oculta en cajas de piñas huecas en el puerto de Algeciras en mayo de 2021.

Esta incautación supuso la génesis del procedimiento, en el que en octubre de 2024 las Fuerzas de Seguridad lograron intervenir 13 toneladas de cocaína en el mismo puerto.

Además de al exjefe de la UDEF en Madrid, el magistrado escuchará a un abogado presuntamente implicado en la estructura internacional de blanqueo de capitales que el considerado líder de la red, Ignacio Torán, habría desplegado en Panamá, y a quien los investigadores consideran su testaferro.EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Supremo debate si un padre está legitimado para recurrir la eutanasia de su hijo

Infobae

Yolanda Díaz continúa su visita a China con una agenda política y sindical

Infobae

Ancelotti ve a Argentina, España y "obviamente" Brasil entre los favoritos al Mundial

Infobae

Dos muertos y cuatro heridos graves en un tiroteo en El Ejido (Almería)

Infobae

Listado de ganadores de los IV Premios Talía de las Artes Escénicas 2026

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Andalucía sitúa al PP de Feijóo ante un dilema clave para las próximas elecciones generales condicionado por los pactos con Vox en las comunidades

Andalucía sitúa al PP de Feijóo ante un dilema clave para las próximas elecciones generales condicionado por los pactos con Vox en las comunidades

El PSOE constata el fracaso de la fórmula de los ministros candidatos: la apuesta de Sánchez no logra movilizar al electorado

Vox “condicionará” al PP en Andalucía para formar gobierno: “Nuestra responsabilidad es ejercer la fuerza”

Estas son las primeras imágenes de los trenes automáticos que circularán por la Línea 6 del Metro de Madrid en 2027

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: Sánchez defiende la sanidad pública universal y ataca el concepto de “prioridad nacional” de Vox

ECONOMÍA

El 47% de los hogares que viven de alquiler en España necesitaría al menos 40 años para ahorrar la entrada de una vivienda

El 47% de los hogares que viven de alquiler en España necesitaría al menos 40 años para ahorrar la entrada de una vivienda

Intentar echar a un inquilino puede acabar con el casero en la cárcel: amenazar o cambiar la cerradura pueden considerarse coacciones

Los técnicos de Hacienda rebajan a casi 35 millones de euros la devolución a Shakira: estos son los 20 días clave por los que se libra de la multa

Prohibir a los ‘fondos buitre’ comprar viviendas y frenar la adjudicación ‘a dedo’ de pisos protegidos, a debate en el Congreso

Europa pierde la carrera de la competitividad frente a EE.UU. y China: la UE solo ha aplicado el 15% del plan Draghi

DEPORTES

Dani Carvajal, ‘el pitbull de Leganés’ dice adiós al Real Madrid: de poner la primera piedra en Valdebebas a las seis Champions de blanco

Dani Carvajal, ‘el pitbull de Leganés’ dice adiós al Real Madrid: de poner la primera piedra en Valdebebas a las seis Champions de blanco

Enrique Riquelme, listo para presentarse a las elecciones del Real Madrid: “En dos o tres días decidiré si me presento; el aval ya lo tengo, por supuesto”

El mensaje de Marc Márquez a su hermano Álex tras el brutal accidente durante el GP de Cataluña: “Hoy solo doy gracias”

Qué puede hacer Florentino y que no antes de las elecciones a la presidencia del Real Madrid: del posible fichaje de Mourinho a la renovación de Vinicius

Los partidos que podría perderse Lamine Yamal del Mundial 2026: el jugador todavía se encuentra en proceso de recuperación de su lesión en el bíceps femoral