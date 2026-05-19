El patrullero Medas concluye una misión de vigilancia en el Estrecho

Cádiz, 19 may (EFE).- El patrullero Medas de la Armada ha concluido una operación de presencia, vigilancia y disuasión en aguas del Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán centrada en la protección de los espacios marítimos de interés nacional y en la monitorización de posibles actividades ilícitas.

Según ha informado la Armada en un comunicado, durante la misión el buque ha desarrollado acciones de vigilancia activa, detección de unidades de interés y seguimiento del entorno marítimo, además de contribuir a la seguridad marítima en coordinación con otras instituciones del Estado.

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El patrullero también ha colaborado en tierra con el Regimiento de Artillería de Costa número 4 del Ejército de Tierra y ha mantenido un intercambio constante de información con el Destacamento Naval de Alborán.

La Armada ha destacado que esta coordinación contribuye tanto al control de las fronteras marítimas como a la preservación ecológica de la isla de Alborán y la protección de la Red Natura 2000.

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Durante su activación, el Medas ha operado integrado en el Mando Operativo Marítimo, bajo control operativo del Mando de Operaciones.

El patrullero forma parte de la Fuerza de Acción Marítima de la Armada, encargada de proteger los intereses marítimos nacionales y el control de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional.

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La Armada ha explicado que las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión permiten reforzar el conocimiento del entorno marítimo, detectar amenazas de forma anticipada y facilitar una respuesta inmediata ante posibles crisis. EFE

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