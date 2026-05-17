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Vox denuncia el intento de quemar su sede en Vitoria, tras el ataque con piedras del sábado

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Vox ha denunciado este domingo el intento de quemar su sede en Vitoria-Gasteiz y la aparición de pintadas en las que se puede leer 'Vox Kanpora, faxistak' (Vox fuera, fascistas) y 'Españolei sua' (Fuego a los españoles), tras el ataque con piedras de este pasado sábado.

Según ha denunciado el presidente de Vox en Álava, Jonathan Romero, se trata "del segundo ataque contra la sede del partido en Vitoria en dos noches". "Ayer reventaron con piedras de gran tamaño la puerta de acceso al local y esta pasada madrugada, hacia las 2.00 horas, han intentado prenderle fuego", ha dicho.

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Además, ha señalado que "las pintadas que han realizado en las paredes no dejan lugar a dudas de la autoría de esta nueva agresión, gentes vinculadas a la izquierda violenta y proetarra de esta tierra".

Romero ha explicado que ha sido la administración de la comunidad de vecinos quien le ha informado a primera hora de la mañana de lo ocurrido, tras alertar a la Ertzaintza de que estaba ardiendo un portal. Asimismo, ha informado de que ha formalizado ante la Ertzaintza la correspondiente denuncia por daños, tanto por daños como por el ataque del sábado.

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