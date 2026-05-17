Siete ciclistas atropellados, uno de ellos grave, por un vehículo en Brunete (Madrid)

Madrid, 17 may (EFE).- Siete ciclistas han sido atropellados este domingo por un turismo conducido por un joven de 19 años en la M-600, km 33,900 a la altura de la localidad madrileña de Brunete; uno de ellos está en estado grave, cuatro moderados y dos leves con diferentes traumatismos.

Según ha informado este domingo el SUMMA112, a su llegada al lugar del siniestro atendieron a los siete ciclistas, todos hombres de entre 25 a 50 años de edad, tras ser arrollados por un turismo conducido por un joven de 19 años, que ha sido atendido también por una crisis de ansiedad.

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De los siete varones, uno está grave y ha sido trasladado en helicóptero sanitario al hospital Puerta del Hierro. El resto, cuatro de ellos en estado moderado y dos leves, han sido trasladados a distintos hospitales de la Comunidad de Madrid.

El suceso está siendo investigado por la Guardia Civil. EFE

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