La JEC amplía diez minutos la votación en un colegio de El Puerto de Santa María (Cádiz)

Sevilla, 17 may (EFE).- La Junta Electoral de Cádiz (JEC) ha acordado ampliar en diez minutos, hasta las 20,10 horas, el horario de cierre del colegio electoral ubicado en el CEIP La Florida en El Puerto de Santa María (Cádiz) debido a una demora en la constitución de una mesa electoral.

En concreto la incidencia ha sido en el distrito 3, sección 4 mesa C, ha informado en una comparecencia el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, que también ha dado cuenta de que las juntas electorales de Málaga y la de Sevilla están reunidas para decidir sobre las reclamaciones planteadas por retrasos en la constitución de dos mesas electorales.

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Las incidencias han sido en Málaga en el CEIP Constitución 78, un colegio con mesa única, que ha comunicado incidencias leves en el inicio de la votación, igual que ha ocurrido en el CEIP Los Azahares de Sevilla.

El consejero ha indicado que se trata de incidencias menores y ha reseñado que están pendientes de las decisiones que adopten las juntas electorales de Sevilla y de Málaga para esos dos colegios electorales. EFE

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