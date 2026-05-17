Elhousine Elazzaoui repite victoria en la Zegama-Aizkorri con Jornet alejado del triunfo

San Sebastián, 17 may (EFE).- El atleta marroquí Elhousine Elazzaoui repitió triunfo por segundo año en la 25 edición de la maratón de montaña Zegama-Aizkorri, en la que brilló el español Manuel Merillas y en la que no cumplió los pronósticos el gran campeón Killian Jornet, muy alejado de las primeras posiciones.

El suizo Rémi Bonnet empezó la prueba como un tiro y se marchó en solitario en las primeros kilómetros con poco desnivel y dificultad antes de afrontar la primera gran complicación de la jornada, el alto de Aratz que alcanzaría en solitario.

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Este alto, uno de los muros del recorrido, vería la llegada de un dúo perseguidor conformado por Elazzaoui y otro de los candidatos a la victoria como era Daniel Pattis. Killian Jornet transitaba cerca en cuarta posición.

Bonnet, vigente campeón mundial del kilómetro en vertical y esquiador de élite, había venido a ganar y alcanzó el cénit de esta maratón cuando llegó al Sancti Spiritu ante miles de aficionados con cuatro minutos de ventaja sobre sus perseguidores.

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Sin embargo, el corredor no midió bien sus esfuerzos y terminó cediendo la cabeza mediada la maratón a Daniel Pattis y Elhousine, con Jornet ya muy alejado y sin opciones cuando faltaba todavía más de una hora de carrera.

El triunfo se lo jugaron Pattis y Elhousine, con menor desgaste para el marroquí que para el italiano, al que atacó en el tramo final para plantarse sin oposición en la meta de Zegama.

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Manuel Merillas, de menos a más, obtuvo una meritoria cuarta posición quedándose cerca del norteamericano Taylor Stack, que completaría el podio.

Clasificación 25 Maratón de Montaña Zegama-Aitzkorri. Prueba masculina

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1.- Elhousine Elazzaoui (MAR) 3:45. 07 horas

2.- Daniel Pattis (ITA) a 20 segundos

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3.- Taylar Stack (USA) a 7:10 minutos

5.- Manuel Merillas (ESP) a 8:07 minutos.- EFE

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(Foto)