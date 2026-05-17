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Irene Montero llama al "boicot a Israel" en la manifestación por Palestina en Madrid

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Madrid, 17 may (EFE).- La dirigente de Podemos Irene Montero ha llamado este domingo al "boicot" a Israel" y ha asegurado que es "urgente acabar con la complicidad de Europa con el Estado terrorista de Israel" en la manifestación de Madrid por el aniversario de la Nakba, el exilio forzoso de miles de palestinos en 1948.

En declaraciones a los medios al inicio de la marcha, la eurodiputada y exministra de Igualdad se ha referido al festival de Eurovisión, celebrado este sábado en Viena, del que ha denunciado que "las tres candidaturas que han quedado primeras (Bulgaria, Israel y Rumanía) están financiadas con fondos israelíes".

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"Ayer se celebraba Eurovisión y la propia organización ha reconocido que Israel amaña el televoto y hay irregularidades en el televoto. Creo que el boicot a Israel es lo único que se puede hacer", ha subrayado la dirigente de Podemos.

Montero ha alertado de que el mundo es más peligroso si se normaliza el genocidio, "por eso hoy volvemos a salir de nuevo a las calles para romper el silencio y para decir que queremos que Palestina sea libre".

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Ha añadido que desde su formación no van a parar "hasta que acabe la ocupación y cada palestino, cada superviviente de la Nakba y cada descendiente pueda volver legítimamente a sus países"

La movilización, convocada por la Red Solidaria Contra la Ocupación y la Colonización de Palestina (RESCOP), la Asociación Hispano Palestina Jerusalén, el movimiento BDS (Boicot, Desiversión y Sanciones) Madrid y No Somos Delito, entre otros, pide "el fin de las relaciones comerciales, militares y diplomáticas hasta que Israel pare, quede desarmado y Palestina pueda ser libre del río al mar".

Los convocantes de la marcha, que este mediodía recorren el centro de Madrid, han enviado un mensaje de apoyo al pueblo palestino "que lleva más de 75 años resistiendo al colonialismo, el apartheid y la limpieza étnica".EFE

(vídeo)

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EFE

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