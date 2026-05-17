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El candidato de Vox pide un "gobierno con prioridades claras" para Andalucía

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Cádiz, 17 may (EFE).- El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha defendido este domingo tras ejercer su derecho al voto en Cádiz la necesidad de que en Andalucía haya un "gobierno que tenga claras sus prioridades" y que "se meta en el lío para sacar a los andaluces del lío" en el que están metidos.

El candidato de Vox, en declaraciones a los medios tras haber votado en el colegio San Vicente Paúl de Cádiz, ha asegurado que los andaluces tienen este domingo "una oportunidad para que el sentido común se imponga en Andalucía" y para propiciar "un cambio en el Gobierno andaluz".

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Ha señalado que los andaluces "merecen ser más que los últimos o los penúltimos a nivel nacional" y ha criticado que el actual Ejecutivo autonómico sea "una figura decorativa" que, a su juicio, no afronta los problemas de la comunidad.

El dirigente de Vox también ha agradecido el trabajo de los integrantes de las mesas electorales y de los servidores públicos que participan en la jornada electoral "velando" porque hoy los andaluces voten.

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Sobre el seguimiento de la jornada, ha explicado que recorrerá otros colegios electorales de Cádiz durante la mañana y que posteriormente se desplazará a Sevilla para seguir el recuento junto a dirigentes y militantes de Vox de toda Andalucía, como ya hicieron en anteriores citas electorales.

Preguntado por la posibilidad de que Vox vuelva a ser decisivo para la formación de gobierno, el candidato ha afirmado que su partido confía en "seguir creciendo y consolidando" el proyecto en Andalucía y en España y ha reiterado que su objetivo es que "más pronto que tarde" haya un presidente del Gobierno en España que "no sea otro que Santiago Abascal". EFE

pec/fs/ess

(foto) (vídeo)

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