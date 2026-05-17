Valverde: “Para mí ha sido un honor estar aquí”

Bilbao, 17 may (EFE).- Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, vivió este domingo su último partido en San Mamés, tras diez años al frente del banquillo rojiblanco, motivo por el cual afirmó que para él "ha sido un honor" estar en el cargo.

Antes de arrancar la rueda de prensa en San mamés, Valverde tomó la palabra para dar un pequeño discurso de agradecimiento. “Es mi última comparecencia aquí; ha sido emocionante todo lo que he vivido hoy, incluido el partido. He vivido cosas increíbles desde esa posición privilegiada. Quiero agradecer al club el homenaje, a la afición el respeto que me ha tenido siempre y el cariño con el que me ha tratado todo este tiempo. Ha sido un placer poder compartir todo este tiempo con toda esta gente”.

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“Ha sido emocionante ver a tantos jugadores que he entrenado cerca, al cuerpo técnico. Y el cariño de la gente”, agradeció Valverde.

Valverde descartó en principio una cuarta etapa como entrenador del Athletic. “Me parece rizar el rizo. Llevo once años, diez como primer entrenador. El tiempo va pasando para todos, ahora mismo no lo veo”, dijo.

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El ‘Txingurri’ afirmó que “no tenía duda con respecto al público y su respuesta”. “Hay que aceptar las cosas como son. La exigencia es buena para nuestro equipo. Tenemos que soportarla y lidiar con ella. Nos viene bien para seguir avanzando”, comentó al respecto.

Hoy también se despedía de San Mamés Iñigo Lekue, que se quedó sin jugar por decisión técnica. “El partido no estaba para hacer un cambio de ese tipo. Lo he pensado porque veía que Gorosabel estaba un poco cansado, pero he preferido refrescar la línea delantera. Sí que me da pena”, admitió el técnico del Athletic.

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Del partido contra el Celta, explicó: “Ha sido un poco un reflejo de que esta temporada nos ha venido todo cruzado, y mal cruzado”. “En el descanso les he dicho íbamos a remontar seguro con nuestro empuje. Pensaba que en alguna jugada íbamos a poder marcar y poder brindar una victoria a nuestra afición y a nosotros mismos después de tantos problemas que hemos tenido este año, pero no ha podido ser”, lamentó. EFE

FRC/sab

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