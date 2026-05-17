Simeone, con Baena y Vargas y sin Sorloth en el once; Míchel repite alineación inicial

Madrid, 16 may (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, cuenta con Álex Baena y Obed Vargas en el once titular del equipo rojiblanco, con Alexander Sorloth de inicio suplente, frente al Girona, en el que Miguel Ángel Sánchez, ‘Míchel’, repite la alineación con la que empezó el choque de la última jornada ante la Real Sociedad.

El Atlético sale con Jan Oblak, en la portería; Marc Pubill, Robin Le Normand, David Hancko y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, Obed Vargas, Koke Resurrección y Álex Baena, en el medio campo; Antoine Griezmann y Ademola Lookman, en la delantera.

PUBLICIDAD

Juan Musso, Alexander Sorloth, Clement Lenglet y Thiago Almada son los únicos cuatro jugadores del primer equipo que aguardan en el banquillo, en el que hay hasta ocho futbolistas del filial de Primera Federación.

El Girona juega con Paulo Gazzaniga; Arnau Martínez, Vitor Reis, Alejandro Francés, Álex Moreno; Iván Martín, Axel Witsel, Azzedine Ounahi; Bryan Gil, Viktor Tsygankov y Joel Roca. EFE

PUBLICIDAD