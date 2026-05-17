Muere un montañero en la Sierra de Gredos tras sufrir una caída en el pico Almanzor

Ávila, 17 may (EFE).- Un montañero de unos 60 años ha perdido la vida en la vertiente abulense de la Sierra de Gredos tras sufrir una caída en el pico Almanzor, donde se encontraba acompañado por otros ocho compañeros de expedición, ha informado este domingo el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente ocurrió en torno a las ocho de la tarde de ayer y fue una llamada al 112 la que alertó de que un montañero había sufrido una caída por una de las laderas de esta cumbre, en el término municipal de Zapardiel de la Ribera (Ávila), y no lograban localizarlo.

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A partir de entonces, el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León dirigió el rescate, que se inició con una multiconferencia por parte del gestor del 112 con Emergencias Sanitarias de Sacyl, que realizó una valoración y dio las primeras instrucciones al alertante.

Los técnicos del Centro Coordinador de Emergencias se encargaron de coordinar el incidente para concretar la ubicación de la víctima y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermera.

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Al mismo tiempo, el Servicio de Emergencias 112 avisó del incidente a la Guardia Civil de Ávila, que movilizó también a los especialistas en montaña del instituto armado.

Ya en la zona del accidente, el helicóptero recorrió el canal hasta llegar a localizar al grupo de montañeros que formaban parte de la expedición, donde dejaron en tierra al equipo de rescate antes de retirarse de la zona debido la llegada de la noche.

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Tras una progresión a pie para acceder al punto en el que se hallaba la expedición, los rescatadores fueron informados de que tres de los ocho montañeros habían descendido por sus propios medios al refugio de la Laguna de Gredos.

Como consecuencia de la oscuridad y de las condiciones meteorológicas, los especialistas ayudaron en el descenso a los cinco montañeros restantes, hasta conducirlos al refugio, tras realizar diversas maniobras de descenso técnico con arneses y cuerdas.

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También colaboraron en la operación agentes de la Guardia Civil especializados en montaña, así como personal del propio refugio de la 'Laguna Grande', a la vez que continuaba la búsqueda del desaparecido, cuyo cuerpo fue finalmente localizado en la cara sur del pico Almanzor, ya en el municipio de Candeleda (Ávila).

Fueron los especialistas de la Guardia Civil los que se encargaron de trasladar el cadáver a Arenas de San Pedro (Ávila), así como de los trámites judiciales.

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Se trata del tercer montañero fallecido en lo que va de año en la Sierra de Gredos, después de los dos que se produjeron el pasado mes de febrero, uno de ellos tras sufrir un infarto en la garganta de Bohoyo.EFE

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(foto) (vídeo)