El español Manuel González logra su segunda victoria de la temporada

Redacción deportes, 17 may (EFE).- El español Manuel González (Kalex) ha logrado la segunda victoria de la temporada al vencer el Gran Premio de Cataluña de Moto2 disputado en el circuito de Barcelona-Cataluña, por delante del italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) y del también español Izan Guevara (Boscoscuro). EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Elhousine Elazzaoui repite victoria en la Zegama-Aizkorri con Jornet alejado del triunfo
El candidato de Vox pide un "gobierno con prioridades claras" para Andalucía
La JEC amplía diez minutos la votación en un colegio de El Puerto de Santa María (Cádiz)
Irene Montero llama al "boicot a Israel" en la manifestación por Palestina en Madrid
Vox denuncia el intento de quemar su sede en Vitoria, tras el ataque con piedras del sábado
MÁS NOTICIAS