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Clavijo recuerda que Canarias está "preparada" para afrontar emergencias pero no "desde la imposición"

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El presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, ha señalado este domingo que Canarias está "preparada" para hacer frente a cualquier emergencia pero siempre "desde una verdadera cogobernanza" con el Estado y no desde la "imposición y la falta de información".

Así lo ha señalado en su perfil oficial en 'X' en referencia a sus últimas entrevistas concedidas a 'Canarias7' y 'El Día', en donde ha confesado que, tras la gestión sanitaria del Estado en Canarias con el 'Mv Hondius, afectado por un brote de hantavirus, tiene "una decepción personal" con el ministro canario de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que formó parte del operativo en la emergencia.

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"El Estado no puede tomar de decisiones unilaterales que afectan de manera directa a Canarias. Tampoco se puede permitir que nos den insuficiente información", ha proseguido el jefe del Ejecutivo regional en otro mensaje en la red social 'X', en donde ha defendido la "acción" de un Gobierno canario que "antepone" la seguridad "de los canarios por encima de cualquier otra consideración".

Clavijo ha considerado, asimismo, que, aunque Canarias está "preparada" para hacer frente a cualquier tipo de emergencia, siempre lo hará "desde una verdadera cogobernanza", y no "desde la imposición y falta de información", en apelación a la actitud del Estado denunciada por el Ejecutivo canario con la gestión del 'Mv Hondius'.

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