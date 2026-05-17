Anderson le da sobre la bocina al Valencia su cuarta Liga (68-67)

Valencia, 17 may (EFE).- Una canasta de Yvonne Anderson sobre la bocina le dio este domingo al Valencia Basket su cuarto título de la Liga Femenina, ganados todos ellos de manera consecutiva, al derrotar en el Roig Arena al Casademont Zaragoza en el segundo encuentro de la serie en el que fue casi siempre por detrás y perdía por 10 puntos al final del tercer cuarto. EFE

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