Anderson le da sobre la bocina al Valencia su cuarta Liga (68-67)

Valencia, 17 may (EFE).- Una canasta de Yvonne Anderson sobre la bocina le dio este domingo al Valencia Basket su cuarto título de la Liga Femenina, ganados todos ellos de manera consecutiva, al derrotar en el Roig Arena al Casademont Zaragoza en el segundo encuentro de la serie en el que fue casi siempre por detrás y perdía por 10 puntos al final del tercer cuarto. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Temas del día de EFE España del domingo 17 de mayo de 2026 (13:30 horas)
Detenido un hombre tras huir de un tiroteo en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Titirimundi cierra su 40 edición con casi pleno de entradas vendidas
Andreeva y Shnaider, campeonas de dobles tras ganar a Bucsa y Melichar-Martínez
Igor Oca:"Certificar la permanencia es un premio grande, después de todo el agobio vivido"
MÁS NOTICIAS