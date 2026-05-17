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97-102. El Barça suma su quinta victoria seguida y La Laguna encadena cuatro derrotas

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La Laguna, 17 may (EFE).- El Barça sumó este domingo su quinta victoria consecutiva en la Liga Endesa al ganar por 97-102 y a La Laguna Tenerife, que encadena cuatro derrotas seguidas.

Sin aciertos en el triple y falto de intensidad defensiva, los primeros trece minutos de los tinerfeños, que llegaron a ir perdiendo de hasta 20 puntos (21-41), fueron decisivos ante un equipo catalán que, pese a sus importantes bajas, supo controlar el choque hasta el final.

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Los laguneros, pese a ese irregular inicio, supo reaccionar tras el descanso y colocarse a un puntos, pero le faltó algo de fuerza en los momentos claves.

Mal inicio de La Laguna Tenerife que se encontró con un Barça que lograba anotar con facilidad. Primero desde el exterior por parte de Marcos -cinco punto consecutivos-, y luego a través de Shengelia y Punter. Ya en el minuto 3 de partido la diferencia a favor de los visitntes era de diez puntos (2-12) con un Tenerife incapaz de encadenar una buena jugada de ataque.

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Desconocido este inicio del equipo local. Falta de intensidad defensiva y nulos en ataque lo que llevó a que los visitantes se fueran prontos en el marcador y alcanzar una diferencia de hasta 13 puntos al final del primer cuarto (16-29).

El Tenerife no había inaugurado aún su casillero de triples, situación preocupante cuando es su primer arma de ataque.

En la segunda mitad, los de Vidorreta lograron corregir algo su juego. Ese primer triple del equipo local, por mediación de Fernández (21-36, min.13) parecía suponer el cambio en el juego, pero no fue así. El Barça alcanzó los 20 puntos de diferencia (21-41) y dominando todas las facetas del juego.

El conjunto insular parecía tocar fondo para empezar la remontada. Un 2+1 de Fran Guerra y yun triple de Fitipaldo fue ese momento que necesitaba el conjunto local para recortar distancia. Lo hizo y tras un parcial de 7-0, Xavi Pascual, entrenador catalán, tuvo que parar el partido porque los insulares se ponían a once puntos (37-48).

El equipo tinerfeño pudo llegar al descanso “vivo” pese al mal primer cuarto con un marcador que daba esperanza a la remontada (43-58).

El Barça seguía controlando el partuido, pero los tinerfeños, a base de “pico y pala” empezó a recortar distancias poniéndose a diez puntos a falyta de tres minutos para finalizar el tercer cuarto (56-66).

Ferreo marcaje a Patty Mills, pero Fitipaldo se encargó de poner emoción al partido. Dos triples del base uruguayo y una canasta de Abromaitos acercaron a los locales a cinco puntos (66-71) y ponerse a cuatro tras finalizar este grupo (71-74).

La emoción llegó en el inicio del último cuartoFitipaldo anotaría un nuevo triple y el marcador se puso al rojo vivo (74-75). Norris se encargaría de darle un respiro a su equipo con dos triples (76-83), una diferencia que ya los locales no pudieron alcanzar pese a sus intentos en la recta final.

- Ficha técnica:

97 - La Laguna Tenerife (16+27+28+26). Huertas (20), Fitipaldo (19), Scrubb (-), Abromaitis (16), Guerra (14) -cinco inicial-, Mills (15), Alderete (-), Shermadini (2), Van Beck (6), Fernández (5) y Sastre (-).

102 - Barça 102 (29+29+17+27). Marcos (18), Punter (16), Parra (4), Shengelia (13), Fall (13) -cinco inicial-, Brizuela (9), Hernangómez (8), Cale (9), Norris (8) y Núñez (4).

Árbitros: Conde, Olivares y Fernández.

Incidencias: Partido disputado en el pabellón de Deportes Santiago Martín, ante 4.800 espectadores. EFE

js/sab

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