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Cristina Bucsa cae eliminada ante Zhang en Estrasburgo

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Redacción deportes, 19 may (EFE).- La tenista española, Cristina Bucsa (31), ha quedado eliminada este martes en la primera ronda del torneo WTA 500 de Estrasburgo (Francia), tras ceder ante la china Shuai Zhang (74) por 2-6, 7-6 y 7-5.

La cántabra arrancó con fuerza sobre la tierra batida francesa y dominó con comodidad el primer set gracias a cuatro roturas de servicio que decantaron la balanza a su favor de manera contundente.

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Sin embargo, Zhang reaccionó en la segunda manga y forzó un igualado desempate en el que llegó a salvar situaciones críticas, adjudicándoselo por un ajustado 9-7 en el "tie-break".

En el parcial definitivo, las roturas de servicio se sucedieron en ambos lados de la pista, pero la jugadora asiática se mostró más sólida en los instantes finales para cerrar el encuentro tras dos horas y media de batalla.

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Tras certificar su pase a los octavos de final, Shuai Zhang espera ahora rival para la siguiente ronda, donde se medirá a la ganadora del enfrentamiento entre la francesa Diane Parry y una oponente por definir tras la reestructuración del cuadro por bajas de última hora. EFE

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