España regresa al Campeonato Iberoamericano de Atletismo con un equipo de 16 deportistas

Madrid, 19 may (EFE).- España volverá a competir en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo, que se celebrará en Lima del 29 al 31 de mayo, con un equipo compuesto por dieciséis atletas, de los que nueve son hombres y siete mujeres, entre los que destacan Belén Toimil, plusmarquista nacional de lanzamiento de peso, y Manu Quijera, en jabalina.

El torneo, que cumple su edición número 21, se celebra cada dos años organizado por la Asociación Iberoamericana de Atletismo (AIA) junto a la Federación Deportiva Peruana de Atletismo.

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España va a competir en trece modalidades -siete masculinas y seis femeninas- con un equipo en el que solo repiten cuatro atletas de los que compitieron en Cuiabá (Brasil) en 2024: Isidro Leyva, quien defenderá su medalla de plata en pértiga, Daniel Cisneros (110 metros vallas) , Una Stancev (salto de altura) y Quijera, informa la Federación Española de Atletismo en un comunicado.

Debutarán en categoría femenina en este campeonato Toimil, Alba Borrero (200 metros), Beatriz Álvarez (10.000 metros), Naiara Pérez (pértiga), Lucía Redondo y Lidia Sánchez-Puebla (10 kilómetros marcha).

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En la masculina, se estrenan David Barroso (800 metros), Ángel Díaz (110 metros vallas), Javier Lorente (400 metros vallas), Pablo Martínez (altura), Álex Gracia (pértiga) y Carlos Beltrán (longitud).

En el Campeonato Iberoamericano de Atletismo participan una treintena de países de habla española y portuguesa. EFE

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