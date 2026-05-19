Rufián defiende a Zapatero y pide a los jueces no hacer política, que el PP ya gana elecciones sin necesidad de ayuda

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha salido este martes en defensa de la figura del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación en el caso Plus Ultra y ha pedido a los jueces "no hacer política" porque el PP ya gana elecciones autonómicas sin necesidad de ayuda.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Rufián se ha mostrado convencido de que las denuncias contra Zapatero no habrían salido a la luz si el expresidente no hubiera participado en las últimas campañas electorales y no hubiera manifestado su interés en participar en la siguiente. "Yo creo que es un activo electoral, todo el mundo lo sabe; y como dijo aquel, quien puede hacer, que haga", ha apostillado, recordando una frase de José María Aznar.

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Preguntado si la imputación de Zapatero puede poner en riesgo el apoyo de los socios de investidura, Rufián ha dado a entender que no habrá cambios: "Yo es que entre Manos Limpias, Aldama, Iker Jiménez y casi todo el mundo, me decanto por lo segundo".

En cuanto a la queja de partidos de izquierda vinculando esta investigación judicial con un supuesto 'lawfare' (uso político de la Justicia), el portavoz de ERC ha señalado que su partido ya avisó al PSOE de que había jueces en España que actuaban y que hacían política.

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"Tengo un mensaje para los jueces, o según qué jueces de este país: El PP ya gana elecciones, ya está ganando las elecciones autonómicas de forma continuada, no hace falta que hagan política", ha agregado.