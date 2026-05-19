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Lucas Ribeiro seguirá en el Recoletas Valladolid una temporada más

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Valladolid, 19 may (EFE).- El pivote portugués Lucas Ribeiro jugará en el Recoletas Atlético Valladolid una temporada más, lo que le permitirá cumplir la tercera con el equipo azulón, según ha confirmado este martes el club, en nota de prensa.

Ribeiro es una pieza fundamental en el centro defensivo del conjunto que dirige David Pisonero y también ha evolucionado de manera notable en ataque, pasando de cinco goles la pasada campaña, a los 32 anotados en esta, entre liga, Copa del Rey y Copa de España.

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Esa progresión ha hecho que el club vallisoletano ejecutara la opción de continuidad del jugador, que se incorporó a los gladiadores azules en julio de 2024 junto a su compatriota, Gustavo Oliveira -quien ha fichado por el BM Logroño-, procedente del Póvoa Andebol Clube de la máxima categoría portuguesa.

Hasta la fecha, ha disputado 62 partidos con el equipo vallisoletano: 57 en la Liga Nexus Energía Asobal; tres en la Copa del Rey; y dos en la Copa de España.

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Llegó a la capital del Pisuerga como especialista defensivo, pero ha ido adquiriendo más protagonismo en ataque, al pasar de cinco goles en su primer curso en el Recoletas, a los 32 en este -29 en liga (en 28 partidos), dos en la Copa del Rey y uno en la Copa de España-.

Eso, a falta de dos partidos de liga y la fase final de la Copa del Rey, aún por disputarse, y con un tope de cuatro tantos, que estableció en el derbi autonómico de la octava jornada liguera ante el Tubos Aranda Villa de Aranda.

Además, la mejoría que ha experimentado durante su estancia en Valladolid le ha hecho debutar como internacional absoluto con Portugal, en la pasada ventana de selecciones de marzo, concretamente, en el amistoso que el combinado luso disputó en Tondela ante la República Checa.

Antes, Ribeiro, de 24 años y 1,97 de estatura, ya había sido internacional con Portugal en categoría júnior, y disputó el Mundial Sub-21 celebrado en Alemania y Grecia en 2023.

El pivote, natural de Marinha Grande, ha expresado su satisfacción por poder continuar un año más vistiendo la camiseta de los gladiadores azules: "estoy muy feliz de poder seguir en Valladolid y quiero ayudar al equipo a lograr sus objetivos y yo también lograr los míos".

"Una temporada en Asobal es siempre complicada, con partidos muy difíciles, pero quiero seguir aprendiendo y creciendo tanto en la defensa como en ataque y, con la ayuda de David Pisonero y de mis compañeros, será siempre más fácil", ha añadido.

La continuidad de Lucas Ribeiro en la plantilla del Recoletas para la temporada 26-27 se ha unido a las renovaciones, ya anunciadas, del propio técnico, David Pisonero; del portero y capitán, César Pérez; y de los jugadores Pablo Herrero y José De Toledo, además de los fichajes del guardameta Benedek Nagy y del central Álex Colón.

Por otra parte, dejarán la disciplina azulona el central macedonio, Martin Karapalevski; el portero argentino, Juan Bar; el lateral izquierdo portugués, Gustavo Oliveira; y el extremo vallisoletano, Miguel Camino, quien ha anunciado su retirada al término de esta temporada. EFE

mim/mr/og

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