Simeone: “No iremos a buscar otro Griezmann, porque no habrá otro igual a él”

Majadahonda (Madrid), 16 may (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, elogió una vez más este sábado a Antoine Griezmann, al que calificó como un “genio” que tuvo el conjunto rojiblanco durante “muchísimos años” y al que resaltó como una “gran persona”, al tiempo que advirtió de que no existe un futbolista como él.

“Está claro que no iremos a buscar otro Griezmann, porque seguramente no habrá otro igual a él, pero sí futbolistas que se hagan cargo del equipo, como se hizo cargo él siempre, con esa responsabilidad de llevar el peso del equipo, que se ha depositado en él muchos años y mucho en Koke, sobre todo. Es muy difícil explicar a veces cuál es el peso. Es el peso específico que tiene una persona dentro del campo de juego. Antoine lo tuvo y seguramente lo trabajaremos para encontrar gente que tenga esa personalidad”, afirmó en rueda de prensa.

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“Insustituible, no. En la vida nadie es insustituible. Nadie, nadie”, contestó, rotundo, cuando un periodista puso ese adjetivo para Griezmann.

“Sí un jugador especial, un jugador que, más allá de la relación deportiva que hemos tenido, nos dio una muy linda relación familiar. Está claro que ese espacio lo pudimos manejar de una manera muy buena”, resaltó.

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Para él, “no hay un momento sólo para poder explicar la relación que se ha construido” con Griezmann “desde el respeto, desde la admiración, desde el saber estar en el lugar donde estar sin pasar esa línea infinita del entrenador-amigos-familia”.

“Tenemos una gran relación con su familia. Nos queremos muchísimo. Ha venido muy joven, ha crecido de una manera extraordinaria, con un trabajo personal muy grande, convencido de todo su talento, de toda su jerarquía; llegó al lugar más grande que tienen los futbolistas, ganar el Mundial; es el goleador histórico del Atlético de Madrid, tiene un respeto de todos sus compañeros que es envidiable…”, prosiguió.

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“No tengo un momento sólo de relación con él. Recuerdo aquel día que vino a contarme, antes de irse al Barcelona, que iba a dejar el Atlético de Madrid. Fue doloroso, pero era el momento que tenía que salir, porque era bueno para que se dé cuenta de todo lo que posteriormente le pasó. Cuando volvió, alegría, felicidad. Sabíamos que volvía un genio. Tuvimos un genio muchísimos años dentro del Atlético de Madrid y lo extrañaremos”, recalcó.

Simeone expuso que a Griezmann le “gustaría” que se le “recuerde como una gran persona como la que es".

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“Dejando de lado al deportista, un tipo noble, humano, responsable. Un tipo que siempre ha estado predispuesto para lo que necesitara el Atlético de Madrid, que ha tenido la humildad de volver y volver a ganarse la gente que, por el amor que le tenía, en su momento se enojó (cuando se fue al Barcelona)”, afirmó.

“Seguramente querrá ser recordado dentro del Atlético de Madrid por la persona que es, ni qué hablar del goleador insaciable que ha sido”, continuó el técnico argentino, en la víspera del homenaje que le brindará el club y la afición al atacante francés este domingo ante el Girona en el Metropolitano, en su encuentro número 500 con el conjunto rojiblanco, el penúltimo antes de su adiós final en la última cita del domingo siguiente ante el Villarreal.

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En ese sentido, Simeone repasó que este domingo será “un día importante para él y para su familia, sobre todo, porque también hay una familia por detrás que siempre lo acompañó para ser la persona y el futbolista que es”.

“Se va a generar el sentimiento que representa que se vaya un futbolista tan importante como ha sido Antoine. Esperemos poder hacer un gran partido. Me gustaría, que seguramente sucederá, que nuestra gente dé todo lo que pueda darle a un tipo que dio todo”, añadió Simeone, antes de incidir en el buen hacer del club en estos homenajes.

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“El club lo ha representado en varios futbolistas de la talla de Antoine. Me viene en mente enseguida lo de Fernando Torres. Increíble. Un montón de chicos que han atravesado esa salida, sufrida, difícil, porque los años pasan y necesitamos seguir compitiendo. El aceptar el lugar que uno tiene no es fácil, pero es entendible. Pero todos pasamos por esta etapa de futbolistas, que se termina una gran etapa. El club lo ha representado muy bien y, en ese sentido, se repetirá lo que ya viene pasando desde hace varios años y el club lo viene gestionando muy bien”, explicó. EFE