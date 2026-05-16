Sánchez Flores: "El premio puede ser extraordinario”

Vitoria, 16 may (EFE).- El entrenador del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, dijo este sábado que su equipo llegará “bien” a su tercer partido de la semana, este domingo contra el Oviedo, con el ánimo de competir y hacer un buen encuentro porque “el premio puede ser extraordinario”.

“El cansancio fue importante y es patente todavía”, señaló, y avisó de que el Oviedo ha competido “muy bien en la segunda vuelta”.

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“El Oviedo intentará demostrar rebeldía ante la situación de haber perdido la categoría y tendrán emoción al despedir a un jugador muy importante como es Cazorla”, apuntó Quique Sánchez Flores.

“Las demás cuentas no nos interesan”, remarcó el entrenador del equipo vitoriano.

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“Hay que intentar ser sólidos y certeros en las dos áreas y hacer un partido muy serio”, añadió. EFE

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