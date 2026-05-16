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Moreno votará este domingo en Málaga, Montero y Maíllo en Sevilla, Gavira y García en la provincia de Cádiz

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Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía de los principales partidos y coaliciones que concurren a las elecciones autonómicas de este domingo 17 de mayo estarán repartidos por diferentes puntos de la comunidad para ejercer su derecho al voto, según los datos facilitados a Europa Press por las diferentes fuerzas políticas.

El candidato del PP-A a la reelección al frente de la Junta, Juanma Moreno, ejercerá su derecho al voto en el colegio Sagrado Corazón de Jesús de Málaga a las 10,30 horas. El actual presidente del ejecutivo andaluz es el cabeza de lista por la provincia malagueña.

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Por su parte, la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, votará en Sevilla capital, concretamente en el Colegio de Escuelas Profesionales Sagrada Familia Nuestra Señora de los Reyes, cerca del barrio de la Macarena, a las 11,00 horas.

Sevilla también es el lugar en el que el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ejercerá su derecho al voto. El cabeza de lista de la coalición votará en el Colegio Salesiano Santísima Trinidad en la calle María Auxiliadora entorno a las 10,00 horas.

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Por otro lado, los candidatos de Vox y Adelante Andalucía votarán en la provincia de Cádiz, donde son cabeza de lista provinciales. Manuel Gavira ejercerá su derecho en el colegio San Vicente de Paúl de la capital gaditana a las 11,30 horas.

Asimismo, José Ignacio García votará en la Sala Paul de Jerez de la Frontera a las 10,30 horas. El candidato de Adelante Andalucía estará acompañado por su madre a la hora de votar.

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