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Ponsarnau: "Valencia es el rival más difícil que nos podemos encontrar"

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Bilbao, 16 may (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, considera que el Valencia Basket, al que visitarán mañana domingo en el Roig Arena (17.00 horas), es "el rival más difícil" que se puede encontrar a estas alturas de la temporada.

"Por lo bien que juegan y porque su propuesta es muy difícil de afrontar para nosotros", argumentó el técnico en declaraciones difundidas por el club vasco en las que admitió además que por su pasado 'taronja' siempre es "muy especial" regresar a Valencia y en esta ocasión estrenarse además en el nuevo pabellón.

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El catalán destaca también que se van a medir a "un Valencia histórico", no solo por su reciente clasificación para la Final a Cuatro de la Euroliga sino también "por lo bien que juega" con una "propuesta que está funcionando muy bien, en defensa y en ataque", y una "riqueza táctica no tanto de volumen como de mucha calidad".

"Todos los jugadores pueden tener un impacto importante", recalca Ponsarnau antes de subrayar también que su objetivo en las tres jornadas que restan para que acabe la fase regular de la Liga Endesa es mantener la posición de 'playoff' que alcanzaron por primera vez el jueves tras derrotar al Real Madrid.

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"Tenemos que trabajar duro para que esto no sea circunstancial. Nos queda un calendario difícil -Valencia, Girona y Tenerife-, pero lo vamos a intentar. El primero es Valencia y queremos competir y hacerlo mejor que en casa, que realmente nos pasaron por encima", recordó el técnico sobre el 72-116 que encajaron en Miribilla en el primer partido de 2026. EFE

ibn/og

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EFE

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