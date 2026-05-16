Los italianos Bolelli y Vavassori rivales de Granollers y Zeballos en la final de dobles

Roma, 16 may (EFE).- Los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori ganaron este sábado las semifinales de dobles del Masters 1.000 de Roma, contra el estadounidense Cristiano Harrison y el británico Neal Skupski, y se enfrentarán en la final al español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos.

La dupla local ganó por 6-7 (9), 6-3, 10-6 en dos horas y tres minutos.

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Los italianos, séptimos favoritos, se proclamaron este año campeones del Abierto de Australia este año y del Masters 1.000 de Miami.

El pasado año, la dupla italiana ganó cuatro torneos juntos y también llegaron a la final del Abierto de Australia.

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En la final se enfrentará a la pareja hispano-argentina, que ganó este sábado al croata Nikola Mektic y al estadounidense Austin Krajicek, y que buscará su tercer trofeo disputado sobre tierra batida romana de esta categoría.

Granollers y Zeballos, pese a anteriormente haber alcanzado tres semifinales y una final este año, no consiguió todavía certificar ningún campeonato. EFE

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