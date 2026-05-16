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Gavira destaca la "prioridad familiar" durante su jornada de reflexión para "reponer fuerzas"

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El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha pasado este sábado 16 de mayo, jornada de reflexión en Andalucía, descansando en compañía de sus familiares y amigos tras protagonizar este viernes el último mitin de la campaña de las elecciones del domingo.

De esta forma, tal y como ha señalado a través de sus redes sociales consultadas por Europa Press, "hoy toca volver a casa, abrazar a los nuestros y reponer fuerzas". Así, el candidato ha pasado la jornada en Cádiz.

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En esta línea, ha subrayado en dicho mensaje la "prioridad familiar" y "prioridad conyugal" en esta jornada de reflexión previa a los comicios autonómicos. Además, ha agradecido "a todos los que nos habéis acompañado, recibido y apoyado durante estas últimas semanas tan intensas".

Gavira pone así fin a una campaña en la que ha protagonizado numerosos actos por toda Andalucía como cabeza de cartel de Vox en estas elecciones.

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