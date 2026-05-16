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García desayuna en la Puerta Osario de Sevilla durante la jornada de reflexión antes de acudir a la Feria de Jerez

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El candidato a la Presidencia de la Junta por Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha disfrutado de un desayuno junto a compañeros de la formación andalucista durante la mañana del día de reflexión.

En un mensaje difundido a los medios, la formación ha apuntado que el candidato de Adelante Andalucía a las elecciones autonómicas del 17 de mayo se desplazará en la tarde del sábado a su ciudad natal para disfrutar junto a sus amigos de la Feria de Jerez de la Frontera (Cádiz).

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En contexto, el mitin de cierre de campaña lo realizó junto a la candidata por Sevilla, Begoña Iza; la candidata por Granada, Inma Manzano y el candidato por Málaga, Luis Rodrigo, en la Alameda de Hércules de Sevilla, el pasado viernes, 15 de mayo.

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