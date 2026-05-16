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Álex Márquez: "No tengo el 'flow' que tenía el año pasado, pero me siento bien"

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Redacción Deportes, 16 may (EFE).- El piloto español Álex Márquez, ganador de la 'sprint' del Gran Premio de Cataluña, disputada en el circuito Barcelona-Cataluña, su primer triunfo en una carrera corta de la temporada, que, aunque no tiene "el 'flow' que tenía el año pasado", se siente "bien".

"No tengo el 'flow' que tenía el año pasado, pero me siento bien", aclaró Márquez, para acabar subrayando que "la victoria es importante, he sido capaz de volar y coger la fluidez en Barcelona y por eso estoy contento".

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Preguntado por la lucha en el tramo final con Pedro Acosta, el pequeño de los Márquez explicó que estaba solo tratando de mantenerse "concentrado". "Sentía la moto muy cerca. He cerrado algunos huecos en los puntos clave, he sufrido al final un poco del neumático delantero. Es ahí donde hay que mejorar de cara a mañana, pero por lo demás me he sentido bien".

Para el de Cervera, una de las mayores dificultades ha sido la gestión de las gomas. "Me ha costado un poco el neumático delantero al final. Tengo que mejorar de cara a mañana en la gestión del neumático delantero", aseveró el catalán.

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En referencia a la carrera larga, el ganador de la esprint señaló que "mañana cambia un poco todo". "Es verdad que al principio he tirado demasiado, no he esperado a que entrara en temperatura el neumático delantero. Mañana cambia bastante el papel, porque con la blanda costará llegar al final de carrera. Hay que tener paciencia", precisó.

Sobre el inesperado resultado de las Aprilia a lo largo del fin de semana, Álex Márquez dijo que "sobre el papel todo el mundo decía que era un cirucuito Aprilia y por una mala 'qualy' desapareces. Tenemos que seguir, esto es muy largo, quedan muchísimos puntos en juego y mañana hay que puntuar fuerte para tener opciones", sentenció. EFE

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