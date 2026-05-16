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Modric vuelve a entrenarse tras su fractura de pómulo y estará disponible ante el Génova

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Roma, 16 may (EFE).- Luka Modrić volvió este sábado a entrenarse con el Milan con una máscara protectora, tras la fractura del pómulo izquierdo que sufrió hace tres semanas ante el Juventus, y estará disponible para el próximo partido contra el Génova pese a que inicialmente se preveía que se perdería el resto de la temporada.

"Una noticia positiva es que Modrić está disponible, se ha probado la máscara y ha entrenado con el equipo. Mañana veremos quién jugará", dijo el entrenador, Massimiliano Allegri, en rueda de prensa.

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El conjunto milanés viajará el próximo domingo a Génova para disputar la penúltima jornada de liga, en la que lucha por un puesto en la Liga de Campeones después de que el Inter de Milan certificara matemáticamente el 'Scudetto' hace dos jornadas.

La lesión del centrocampista croata se produjo en un fuerte choque cabeza contra cabeza con el italiano Manuel Locatelli en el encuentro del Milan con el Juventus del pasado 26 de abril, que obligó al futbolista a abandonar el terreno de juego en el minuto 79.

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Las pruebas médicas detectaron una fractura compleja multifragmentaria del hueso cigomático izquierdo, por la que tuvo que pasar por quirófano.

El Milan informó de que la operación fue un "éxito total" y dio entonces por concluida la temporada del croata en la Serie A antes del cierre oficial del 24 de mayo, al estimar que no podría reaparecer en lo que resta de campeonato y deseándole suerte de cara al Mundial que se disputa en Estados Unidos, México y Cánada a partir del 11 de junio.

Pero este sábado, el entrenador del equipo de Milan confirmó que el jugador croata ya está listo para volver a jugar, cuando solo quedan dos jornadas para el final de la temporada. EFE

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EFE

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