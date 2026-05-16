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Nacho Fortes y Marta Mijans se imponen en la Milla de Aranda

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Aranda de Duero (Burgos), 16 may (EFE).- Nacho Fortes, actual campeón de Europa sub-23 y Marta Mijans, plusmarquista nacional sub-20 de 800 metros, que no salían con el cartel de favoritos, ganaron este sábado la cuadragésima segunda edición de la Milla de Aranda de Duero (Burgos).

En una prueba femenina con importantes nombres, como los de Águeda Marqués, María Forero o Marta Serrano, el pelotón estuvo compacto hasta más de la mitad de la prueba en el circuito habilitado en la avenida del Ferial.

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Fue en la segunda mitad del trazado cuando un grupo que comandaba Lidia Sierra se empezó destacar y Marta Mijans (Nike Running) mostró su prevalencia, sobre todo desde la última curva. Tras imponer un fuerte cambio de ritmo en la última vuelta, logró ser la primera en cruzar la línea de meta con un tiempo de 04:47:00. Tras ella acabaron Lorena Ibarzabal y María Viciosa.

Sorpresa también en la prueba masculina, en la que Mariano García partía como favorito. Dominada en un principio por el burgalés Dani Arce (New Balance), en la carrera poco a poco fue ganando terreno Ignacio Fortes (Nike Running), que, al paso de campana, se puso en cabeza, seguido por el burgalés.

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Juntos encabezaban la prueba en la última curva hasta que con un cambio de ritmo Fortes superó a Arce con un crono en 04:12. El bronce fue para David Cartiel.

Una nueva cita de la milla urbana más longeva de España, la de Aranda de Duero, que ha vuelto a contar con carreras de las categorías de menores y prueba inclusiva. EFE

nlv/sab

(foto) (vídeo)

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EFE

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