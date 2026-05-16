Vallejo supera a Munar y se cita con Kecmanovic en la final de la Faulconbridge

Valencia, 16 may (EFE).- El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo disputará este domingo la final de la Copa Faulconbridge que se celebra en el Club de Tenis Valencia ante el serbio Miomir Kecmanovic después de vencer a Jaume Munar en las semifinales de este sábado.

Munar, que no jugó su partido de cuartos de final tras la retirada por lesión de su rival Pablo Carreño antes de comenzar, dominó la primera manga de la semifinal pero no pudo ante la reacción del paraguayo.

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Vallejo se hizo con el segundo set en el ‘tie break’ y defendió su saque para finiquitar su victoria (4-6, 7-6, 6-4) después de más de tres horas y veinte minutos de partido. Su rival en la gran final será Miomir Kecmanovic, que también se llevó su particular duelo de semifinales por dos sets al superar a Alejandro Tabilo (6-7, 3-7).

En el cuadro de dobles, la final la disputarán la pareja neerlandesa formada por Sander Arends y David Pel, que vencieron a los brasileños Orlando Luz y Rafael Mateos en tres mangas (5-7, 7-6 y 8-10), y el dúo formado por Robin Haase y Constantin Frantzen, que se impusieron a Nicolás Barrientos y a Ariel Behar (7-6, 3-6 y 10-6). EFE

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