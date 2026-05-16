La paciencia tuvo premio

Santander, 16 may (EFE).- El Racing de Santander, tras catorce años a caballo entre Primera Federación y Segunda División, y dos temporadas rozando el sueño que perseguía toda Cantabria, ha logrado, gracias a la paciencia por un modelo futbolístico propio, el tan ansiado regreso a Primera.

Uno de los principales artífices de esta gesta ha sido el técnico verdiblanco, José Alberto López, que, a pesar de las críticas de un sector de la afición en algún tramo de la temporada, se mantuvo fiel a su estilo y finalmente la perseverancia en sus ideas tuvo su recompensa.

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Los jugadores siempre han creído en el mensaje que les ha trasladado el entrenador asturiano, que por primera vez tendrá la oportunidad de dirigir en la máxima categoría del fútbol español.

Los números avalan también a José Alberto López. El Racing de Santander ha estado liderando la clasificación la mayor parte de la temporada. En las 40 jornadas disputadas, el equipo ha estado siempre en puestos, al menos, de promoción de ascenso, 37 en ascenso directo y 30 como líder.

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Además, a pesar de ser el primer equipo que asciende con más de 50 goles encajados, está a un solo tanto de batir el récord goleador de la categoría desde que la liga de Segunda División tiene 42 jornadas.

Sin embargo, pese a estos guarismos, a mitad de temporada, tras encadenar varios resultados negativos, volvieron a aparecer los fantasmas del pasado que impidieron que el conjunto cántabro lograse el ascenso en las dos campañas anteriores.

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Esa etapa coincidió con la salida de Jeremy Arévalo al Stuttgart en el mercado invernal y las lesiones de Arana, Villalibre y Manex Lozano, que vino a sustituir al futbolista ecuatoriano.

En el tramo final de la campaña, después de la dolorosa y abultada derrota en Andorra (6-2), el Racing reaccionó bien y se levantó más fuerte y, en las siete jornadas siguientes, ha sido capaz de cosechar seis victorias y un empate, convirtiéndose de nuevo en un líder fiable al que dos sólidos rivales como Almería y Deportivo de La Coruña no han podido dar caza. EFE

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