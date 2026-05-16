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Svitolina: "Nunca pensé que podría volver de esta manera"

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Roma, 16 may (EFE).- La ucraniana Elina Svitolina, que se proclamó este sábado campeona del WTA 1.000 de Roma ocho años después de lograr el último trofeo en esta categoría, afirmó que el duelo ante la estadounidense Coco Gauff fue una "batalla extremadamente dura" y que nunca pensó que volvería a este nivel tras atravesar una maternidad y problemas físicos y mentales.

"Lo habría firmado sin dudarlo. Pero cuando estaba regresando, para mí lo importante era simplemente darme una buena oportunidad de jugar al más alto nivel, pero nunca pensé que podría volver de esta manera; eso vino más tarde", afirmó la tenista en rueda de prensa, después de vencer en la final a la estadounidense Coco Gauff.

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"Creo que fue por etapas, ¿sabes? Primero quería volver al top-100 porque empezaba desde cero. Luego al top-30 para ser cabeza de serie en los torneos. Y luego, creo que desde el año pasado empecé a pensar: "Vale, creo que mi nivel está ahí"", agregó.

La tenista de Odesa vio entonces que podía tener la oportunidad de llegar al top-100 porque ya estaba jugando a un gran nivel, por lo que fue creyendo "poco a poco, paso a paso".

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"Estoy muy orgullosa del esfuerzo, y muy orgullosa también de haber regresado después de la cirugía. Tuve una operación hace dos años, lo cual no fue fácil y además fue la primera para mí. Así que sí, tuve algunos altibajos con pequeñas paradas aquí y allá", apostilló.

La jugadora ya tiene la vista puesta en Roland Garros: "Hay jugadoras realmente difíciles y no se puede subestimar a nadie. Tienes que estar lista para los partidos de primera ronda y para las grandes batallas", subrayó.

"Se trata simplemente de ir partido a partido, dar mi mejor esfuerzo y darme una buena oportunidad de competir bien", concluyó.

La ucraniana sumó así su quinto trofeo de nivel WTA 1.000, tras los logrados previamente en 2017 en Dubái, Roma y Toronto, y nuevamente en 2018 en Roma.

En esta edición firmó un recorrido destacado al derrotar en la final a Gauff y previamente a rivales como la polaca Iga Swiatek en semifinales y la kazaja Elena Rybakina. EFE

(foto)

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EFE

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