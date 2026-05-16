Localizado sin vida el montañero británico desaparecido desde el jueves en Picos de Europa

León, 16 may (EFE).- El cuerpo sin vida del montañero británico desaparecido desde el jueves en la vertiente leonesa de Picos de Europa ha sido encontrado en la mañana de este sábado por los rescatadores desplegados en la zona del canal de Moeño, cerca de donde fue ubicado por última vez.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 ha informado de que el hallazgo se ha producido pasadas las once y media de la mañana, ya con mejores condiciones meteorológicas respecto a las anteriores jornadas de búsqueda, marcadas por la nieve y las bajas temperaturas.EFE

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