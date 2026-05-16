Investigan como violencia machista las muertes en cuartel de la Guardia Civil de Dolores

Alicante, 16 may (EFE).- La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género investiga como presunta violencia machista el suceso registrado este sábado en el cuartel de la Guardia Civil de Dolores (Alicante), donde se han encontrado los cadáveres de una mujer, su marido y el hijo en común, de 24 años.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en la red social X, tras el hallazgo de los tres cuerpos a media mañana de este sábado en el puesto de la Guardia Civil del municipio alicantino de Dolores, donde el marido trabajaba como agente. EFE

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