España suma una nueva medalla en Brandemburgo gracias al C4 500 masculino

Redacción deportes, 16 may (EFE).- La delegación española en la segunda prueba de la Copa del Mundo de piragüismo esprint, que se está disputando en Brandemburgo (Alemania), sumó este sábado una nueva medalla, la plata del C4 500 masculino integrado por Pablo Martínez, Cayetano García, Pablo Graña y Ricardo Domínguez.

El cuarteto español concluyó la carrera en un tiempo de 1:35.94, con el que tan solo cedió, por 1.31, con el equipo de atletas independientes formado por Alexey Korovashkov, Ivan Shtyl, Dmitrii Sharov y Matvei Arsenov. El bronce fue para los chinos Jian Xu, Bowen Ji, Liwen Zhang y Chenwei Yu, a los que superaron por tan solo una centésima.

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En C1 500 femeninos, María Corbera fue novena con 2:20.27, a 7.97 de la ganadora, la húngara Agnes Kiss 2:12.30, que superó a la china Mengya Sun (2:13.48).

En paracanoe, Araceli Menduina fue cuarta en KL 200, prueba en la que María Jiménez fue séptima; Higinio Rivero concluyó quinto en VL2 200; Adrián Mosquera y Axel Celmanti octavo y noveno en VL3 200; y Carlota Blanca séptima en KL2 200. EFE

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